Google risponde a Microsoft con la ricerca multipla, nuove mappe e più AI nelle App

La ricerca Live View con la realtà aumentata.

La ricerca con Live View utilizza l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata. Come hanno mostrato permette di trovare gli oggetti intorno a voi, come bancomat, ristoranti, parchi e stazioni di transito, semplicemente sollevando il telefono mentre siete per strada. È possibile visualizzare informazioni utili, come quando un posto è aperto, se è occupato in questo momento e quanto è valutato, in modo da poter prendere una decisione informata e ottimizzare il proprio tempo. Per ora però il servizio di ricerca con Live View è solo a Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo. Nei prossimi mesi arriverà anche a Barcellona, Dublino e Madrid. Novità infine anche per chi possiede le auto elettriche

E infine le nuove opzioni di Translate.

Translate offre più opzioni di traduzione contestuali con descrizioni ed esempi vari nella lingua prevista per la traduzione. La promessa è di capire anche qui meglio il contesto. Capirà quando parlate di “bassi” intendendo persone basse e quando note musicali. Nel campo delle traduzioni ma anche della comunicazione l'intuizione del contesto è tutto. Per ora però solo in inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo. Non in Italiano. Altre novità riguarderanno il design, che cambierà anche su iOs, nuovi gesture per accedere ai contenuti e una maggiore leggibilitàgrazie a un font dinamico che si adatta automaticamente alla digitazione del testo. Traduzioni alternative e definizioni del dizionario (quando disponibili) per facilitare l’esplorazione dei diversi significati. Peraltro, aumentano le lingue ospitate nell'app: 33 lingue aggiuntive sono ora disponibili anche sul dispositivo nell’app Translate, tra cui basco, corso, hawaiano, hmong, curdo, latino, lussemburghese, sundanese, yiddish e zulu, per darvi la possibilità di scaricare un numero ancora maggiore di lingue da utilizzare quando non disponete di una connessione di rete o vi trovate in un’area con scarsa connettività.