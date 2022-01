Google, scommessa da 1 miliardo nella società telefonica indiana Airtel

Ascolta la versione audio dell'articolo

Google rilancia sul mercato indiano delle Tlc. Le indiscrezioni si rincorrevano già dall’estate. Ieri però c’è stata la finalizzazione del deal che ha portato il gigante di Mountain View a mettere sul piatto 1 miliardo di dollari per investire in Bharti Airtel, secondo operatore di Tlc in India, con i suoi 355 milioni di abbonati. Di questa cifra, 700 milioni varranno una partecipazione dell’1,28% in Bharti Airtel, con altri 300 milioni che serviranno per accordi commerciali pluriennali. Il tutto...