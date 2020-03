Google, scoppia il caso delle aziende cancellate a sorpresa dalle mappe digitali Negozi e Pmi hanno visto bollate le proprie attività come definitivamente ko. La replica: è stato un errore di comunicazione di Andrea Biondi

(REUTERS)

2' di lettura

Qualcuno lo ha preso anche come un cattivo presagio. In tempo di emergenza coronavirus vedere indicata la propria attività come «chiusa definitivamente» – senza che però lo sia – può far scattare paure ancestrali.

Al di là della componente scaramantica, sono anche motivazioni pratiche ad aver messo in allarme titolari di negozi e Pmi che hanno visto bollate sul web le proprie attività come definitivamente ko. La loro colpa? Non aver risposto a una email di Google. Che chiedeva se e cosa fosse cambiato negli orari di apertura in questo momento. Alla mancata risposta era però seguita una seconda email per comunicare che l’attività si considerava “chiusa definitivamente”. Se a definire erroneamente lo status di un’impresa è Google succede poi quel che è accaduto, con Facebook e Twitter che hanno iniziato a ospitare messaggi allarmati – e arrabbiati – di titolari di quelle imprese e di quei negozi.

Tutto parte da Google My Business: servizio che il colosso di Mountain View ha reso disponibile per permettere alle aziende di farsi trovare sul web.

Il titolare dell’attività la cui vicenda è stata verificata dal Sole 24 Ore lunedì 16 marzo ha iniziato a ricevere telefonate di clienti che chiedevano se l’attività fosse o meno aperta perché Google Maps restituiva il messaggio di chiusura definitiva.

Google impazzito? A ben vedere, l’oggetto dell’email inviata ai proprietari non era poi tanto sibillino: «Il coronavirus sta avendo ripercussioni sulla tua attività»? Dopo 24 ore, nel fine settimana, la mancanza di feedback aveva portato a una seconda email che annunciava che la società era contrassegnata come chiusa definitivamente. Ovviamente nell’email stessa c’era modo di intervenire per correggere, ma in giorni così complessi sarà apparsa a molti come un’intollerabile complicazione.