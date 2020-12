Google: YouTube, Gmail e altri servizi inaccessibili per alcune ore per migliaia di utenti Google ha iniziato a ripristinare i propri servizi, colpiti da un malfunzionamento su scala globale dopo le ore 12:30 italiane. di L.Tre.

(Epa)

1' di lettura

Google ha iniziato a ripristinare i propri servizi, colpiti da un malfunzionamento su scala globale dopo le ore 12:30 italiane. Sui social le prime segnalazioni di malfunzionamento sono inziate verso le 12 come si legge anche nel sito DownDetector che raccoglie i messaggi di errore. Qui invece sulla pagina di Google trovate lo stato dei servizi aggiornato. Sostanzialmente se si provava ad accedere a Gmail o a YouTube veniva restituito un generico messaggio d'errore in cui si legge che “siamo spiacenti, ma il tuo account non è temporaneamente disponibile. Ci scusiamo per il disagio e ti suggeriamo di riprovare tra qualche minuto.

Puoi visualizzare la G Suite Status Dashboard per controllare lo stato corrente del servizio”. Non è chiara la natura del problema, ma le segnalazioni arrivano da tutta Europa e in parte del mondo.

