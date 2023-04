Google, tagli su laptop e servizi ai dipendenti per risparmiare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tagli alle lezioni di fitness e alla frequenza con cui vengono sostituiti i computer portatili. Alphabet Google annuncia una stretta sui servizi ai dipendenti per risparmiare. L’obiettivo da centrare per il 2023 è quello di «risparmi duraturi tramite un miglioramento della velocità e dell’efficienza», ha detto Ruth Porat, il chief financial officer di Google in una e-mail ai dipendenti riportata da Cnbc. Le ultime misure di riduzione dei costi arrivano mentre Alphabet - Google, società di proprietà di Alphabet, continua la sua era più severa di tagli ai costi nei suoi quasi vent’anni di vita come azienda pubblica.

A gennaio l’azienda ha dichiarato di voler eliminare 12mila posti di lavoro, pari a circa il 6% della sua forza lavoro, per far fronte al rallentamento della crescita delle vendite dopo un aumento record del numero di dipendenti. I tagli si sono manifestati in altri modi. L’azienda ha rifiutato di pagare il resto dei congedi di maternità e medici dei dipendenti licenziati, come ha riferito in precedenza la Cnbc.Nella sua recente e-mail, Porat ha dichiarato che i licenziamenti sono stati «le decisioni più difficili che abbiamo dovuto prendere come azienda».