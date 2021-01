Google: con trend e big data ripartirà il turismo in Italia L’iniziativa Hotel Insights aiuterà il mondo alberghiero a intercettare la futura domanda di viaggi e vacanze. Ma non sarà facile recuperare il calo del 60% registrato nel 2020 dal settore di Gianni Rusconi

Foto JUSTIN TALLIS / AFP

L’iniziativa Hotel Insights aiuterà il mondo alberghiero a intercettare la futura domanda di viaggi e vacanze. Ma non sarà facile recuperare il calo del 60% registrato nel 2020 dal settore

2' di lettura

Informazioni e risorse, accessibili e utilizzabili in modo del tutto gratuito, pensate per aiutare il mondo alberghiero a intercettare la futura domanda di viaggi e vacanze. È questo il menu di Hotel Insights, la piattaforma che Google ha allestito al fianco della Unwto (l'Organizzazione mondiale del turismo che fa capo alle Nazioni Unite) per cercare di aiutare l'industria del turismo. Un'iniziativa di respiro globale che ha nell'Italia il primo Paese a registrarne il lancio su base locale e che il gigante californiano ha presentato il 26 gennaio in collaborazione con MiBact (il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), l'Enit (l'Agenzia Nazionale del Turismo e le principali associazioni del settore, vale a dire Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustria.



Leggi anche Spostarsi e muoversi in sicurezza? Arrivano i nuovi servizi di Google Maps

Come funziona la piattaforma

La piattaforma, cui si affianca un programma di formazione sulle competenze digitali dedicato ai professionisti del settore, funzionerà da guida per gli operatori in cerca di qualche certezza in più in vista dell'auspicata ripresa delle prenotazioni e degli spostamenti di piacere. Attraverso il portale saranno cioè facilmente consultabili le ricerche effettuate online dai potenziali turisti per capire da quali Paesi questi arrivano e come cambiano le loro scelte nel tempo e i consigli per sfruttare al meglio queste informazioni a sostegno delle proprie attività. L'obiettivo, insomma, è quello di aiutare gli operatori dell'hospitality a sviluppare maggiore domestichezza con gli asset digitali e i “Google Digital Training”, corsi online che saranno fruibili attraverso siti dei partner del progetto dai rispettivi associati, vanno per l'appunto in questa direzione.Scontato, in sede di presentazione, il plauso delle istituzioni direttamente interessate all'iniziativa. Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria al Turismo del MiBact, si dice in proposito convinta del fatto che la piattaforma “contribuirà alla ripartenza del settore e che la possibilità di “contare su strumenti digitali davvero innovativi significa anche consolidare il ruolo delle destinazioni turistiche di domani, le cosiddette smart destination, in cui la tecnologia gioca un ruolo centrale per migliorare la vita dei viaggiatori ma anche dei residenti”.

Loading...

Una dichiarazione di ottimismo che riflette anche quella di Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria, secondo la quale il turismo di domani è qualcosa di “nuovo che dovrà saper cogliere le opportunità connesse al digitale”, e quella di Barbara Casillo, Direttore Generale di Confindustria Alberghi, che ha ricordato come la crisi legata alla pandemia abbia “modificato la fisionomia dei viaggiatori con priorità, esigenze e sensibilità nuove, che gli strumenti disponibili sulla piattaforma potranno aiutare a capire meglio e prima”. La digitalizzazione e la raccolta e l'elaborazione dei dati per un utilizzo più attento e responsabile delle risorse locali, a detta degli addetti ai lavori, è quindi una sorta di passaggio obbligato per intercettare il mercato che si aprirà una volta terminato lo stato di emergenza.

Hotel Insight va sicuramente nella direzione giusta ma recuperare il calo del 60% registrato nel 2020 dal settore turistico italiano rispetto all'anno precedente, così come conferma l'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano, sarà tutt'altro che facile. Anche se il canale di prenotazione diretto, soprattutto in forma digitale, ha conosciuto nel corso degli ultimi dodici mesi una crescita molto importante.