Gori, nel 2020 meno perdite (-5,87%) e più investimenti

Primo e importante capitolo della Idrability è quello dedicato al risanamento del Sarno, uno dei fiumi più inquinati d’Europa che, insieme ai suoi affluenti, abbraccia un’area di 500 chilometri quadrati con una popolazione di circa 850.000 abitanti. Gori – si legge nel bilancio di sostenibilità – è stata individuata come soggetto attuatore di un programma di opere finanziato dalla Regione Campania per circa 167 milioni. Tale intervento si è concretizzato per ora nella messa in esercizio dei primi rami dei collettori “sub1” e “sub 2” che hanno permesso di eliminare gli scarichi in ambiente di oltre 150.000 abitanti equivalenti, cioè dell'inquinamento prodotto sia dai residenti sia dagli insediamenti industriali. Sono previsti interventi per l’attivazione di ulteriori tratti di rete fognaria che allacceranno alla depurazione anche i comuni di Ottaviano e Poggiomarino. Il piano prevede numerosi altri interventi.«Naturalmente – si sottolinea nel documento – al fine di rendere operative le infrastrutture realizzate, è necessario che i cittadini regolarizzino la propria posizione, espletando le procedure di allacciamento della propria utenza alla rete fognaria: un passaggio fondamentale per scongiurare qualsiasi criticità igienico-sanitaria e garantire il corretto collettamento dei reflui all'impianto di depurazione». Avere fogne e depuratori e non utilizzarli è un paradosso non più accettabile. È necessario anche far presente che l’inquinamento del Sarno è problema molto grave e di vecchia data e ancora tanto grave da richiedere sforzi molto più ingenti e sopratutto risolutivi.

Dialogo con le comunità locali

Gori ha avviato il progetto “Energie per il Sarno”, al fine di gettare le basi per un dialogo permanente con le amministrazioni comunali. Lo scopo dell’ iniziativa, a cui hanno aderito 33 sindaci, è acquisire, attraverso l’ascolto, le istanze dei protagonisti delle comunità, coinvolgendoli. Un percorso già avviato nel 2019 con informazione e sensibilizzazione su alcuni temi. Tra questi il progetto “Plastic Free”, per la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso, e la campagna di comunicazione “Un click per il Sarno”, che invita gli utenti ad aderire al servizio “Bolletta Web”. La valle del Sarno è sede di numerose fabbriche di conserve vegetali, specializzate soprattutto nella lavorazione dei pomodori. Gori ha avviato un dialogo anche con l’Associazione di categoria, l’Anicav, al fine di migliorare l’efficacia dei processi di depurazione senza pregiudicare gli aspetti produttivi.

Dispersione idrica

Una delle sfide più urgenti da affrontare per i gestori del servizio idrico sull’intero territorio nazionale. Ciò è ancor più vero per Gori. Le perdite hanno avuto una riduzione percentuale del 5,87%, superiore all’obiettivo fissato da Arera (pari al 5% per il 2020). Ciò è avvenuto anche grazie al Gis, il sistema di digitalizzazione delle reti di distribuzione e raccolta delle acque, gli impianti a servizio di captazione e distribuzione (sorgenti, pozzi, serbatoi, impianti di sollevamento idrico, partitori) e gli impianti di raccolta e trattamento (sollevamento fognario, depurazione, manufatti di sfioro).