Governance e sostenibilità per la crescita

Una governance aziendale sostenibile può diventare parte integrante della ripresa economica post Covid, non solo in Europa ma in tutto il mondo. Ci riferiamo a chiari risultati di diverse ricerche secondo cui la sostenibilità aziendale equivale a una migliore creazione di valore a lungo termine per le aziende stesse, in un contesto di competitività sostenibile.

Per concludere, affermiamo che la portata della trasformazione verso la sostenibilità richiesta dalla nostra economia deve far fronte al modo in cui le aziende vengono amministrate. Questa è una delle cause profonde delle odierne pratiche commerciali non sostenibili. È urgente disporre di quadri di governance aziendale completi al fine di raggiungere una vera sostenibilità d’impresa.