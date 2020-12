Governance Recovery Plan, riforma Mes e nuova legge elettorale: i tre dossier che dividono la maggioranza Prossime ore decisive sia per definire una cabina di regia con il compito di gestire i 196 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sia per trovare un’intesa sulla riforma del Salva Stati di Andrea Carli

Pronte regole Recovery, 60 progetti sul tavolo

Prossime ore decisive sia per definire una cabina di regia con il compito di gestire i 196 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sia per trovare un’intesa sulla riforma del Salva Stati

4' di lettura

La governance sull’utilizzo dei 196 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, anche detto “Fondo Salva Stati”. E poi, a completare il pacchetto dei dossier nei quali si registrano le distanze più considerevoli all’interno della maggioranza, il capitolo riforme, con in prima fila la nuova legge elettorale. Distanze che, come nel caso del via libera alla riforma del Mes potrebbero destabilizzare gli equilibri interni del Conte due fino - ma è lo scenario più “estremo” - a delineare lo scenario di un nuovo esecutivo. L’allarme è comunque rosso, e nelle prossime ore si capirà se è destinato a rientrare o meno.

Il braccio di ferro sulla governance del Recovery Fund

Il primo nodo riguarda la struttura di governance dei fondi che arriveranno dall’Europa. Il consiglio dei ministri che si sarebbe dovuto tenere il giorno dell’Immacolata è alla fine saltato, segnale che all’interno della maggioranza le distanze sulla cabina di regia permangono. Italia Viva è contraria. Già irritati dalla resistenza di Conte al rimpasto, i renziani sono pronti a far pesare i loro numeri in parlamento. L'orientamento emerso nel corso della giornata di lunedì 7 dicembre, dopo un consiglio dei ministri già di per sé era piuttosto teso, era quello di puntare su un decreto ad hoc. Le norme per definire la cabina di regia dei fondi europei non sarebbero più introdotte come emendamento alla manovra, all’esame della Camera, ma con un provvedimento autonomo. Una volta trovata la quadra, il piano andrà poi inviato al parlamento e alla commissione europea.

Loading...

Renzi: «La struttura di Conte moltiplica le poltrone, temo rottura»



«La struttura di Conte pensa a moltiplicare le poltrone ma non va a dare una mano ai disoccupati, ai negozi chiusi a chi soffre. Se le cose rimangono come sono voteremo contro. Per noi un ideale vale più di una poltrona. Circa il rischio di una rottura, spero proprio di no, ma temo di sì», ha dichiarato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al Tg2.

La partita sulla riforma del Mes

Il 9 dicembre sarà invece una giornata determinante per gli equilibri del governo su un altro dossier caldo, quello del Mes, e in particolare sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità che ha ottenuto il via libera dell’Eurogruppo. Al Senato si voterà su questo dossier, ma l’aula di Palazzo Madama non sarà chiamata a dare il via libera all’attivazione della linea di credito contro la pandemia. Nonostante il capo politico dei Cinque Stelle Vito Crimi abbia lanciato messaggi tranquillizzanti, assicurando che non ci saranno problemi, anche perché chi vota “no” vota contro una decisione presa dal gruppo M5S e quindi rischia l’espulsione dal MoVimento, il rischio di uno sgambetto alla maggioranza da parte dei frondisti Cinque Stelle non si può escludere. «Ho trascorso due intere giornate insieme ad altri 60 parlamentari per mediare le posizioni, per trovare un punto di caduta - ha scritto la senatrice M5S Barbara Lezzi sul suo profilo facebook -. Grazie a questo lavoro è venuta fuori una risoluzione che non è quella ideale ma, almeno, rivendica il ruolo del Parlamento in sede di ratifica e avverte che non sarà disposto al voto finale se non ci sarà l'avanzamento significativo del resto del pacchetto di riforme (Edis prima di tutto). Tutto a posto? No - ha continuato la senatrice -. Il testo dovrà essere ulteriormente mediato con il resto delle forze di maggioranza». E qui si delinea l’ennesimo ostacolo: Italia Viva al momento si è sfilata dalla risoluzione di maggioranza depositata al Senato.

Il cambiamento di linea di Forza Italia

A Palazzo Madama la maggioranza ha sempre avuto numeri non ampi ma ora, dopo la lettera degli ortodossi M5s della settimana scorsa contrari alla riforma, è chiaro che l'alleanza giallorossa si prepara a una giornata di passione, anche perché il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, dopo il sostegno sul via libera allo scostamento di bilancio, ha annunciato il no del suo partito. «Noi non ci facciamo dettare le nostre scelte né dagli alleati né dagli avversari», ha spiegato l’ex premier.