Governare l’emergenza Omicron: tre lezioni di leadership pubblica

Se questa modalità ha un senso per brevi periodi e nella fase acuta, perché servono risposte immediate e non prorogabili, non sempre si coniuga con la sedimentazione di capitale sociale nel lungo periodo.

Una volta ancora, le teorie di leadership pubblica suggeriscono una possibile strada complementare se non alternativa: la co-produzione. Le decisioni pubbliche, e con esse a valle gli stessi servizi, sono co-prodotte attraverso una fertile collaborazione tra istituzioni e cittadini. Un esempio? Il successo della campagna vaccinale, in cui i cittadini hanno risposto con straordinario senso civico all'input proveniente dalle istituzioni nazionali e europee.

Oggi, in un nuovo momento di incertezza causato dalla variante Omicron, serve sempre di più insistere su questa strada. Per fare questo i leader pubblici devono moltiplicare il proprio impegno non solo nel decidere ma anche nel comunicare e condividere, nello spiegare ai cittadini l'evoluzione della situazione e coinvolgerli nelle strategie di risposta, usando un framing che aiuti a percepire l'urgenza e l'importanza delle sfide in essere e, in ultima analisi, a generare la vera risposta organizzativa (e sociale) all'emergenza: la coesione che nasce dalla fiducia.

Parallelamente, la pandemia ha mostrato in maniera quasi catartica come logiche gestionali basate principalmente su concetti neo-razionali di efficienza e lean production, nella sanità ma non solo, a livello di sistema rischiano di non reggere eventi imprevedibili che si discostano dal programmato: paesi che avevano slack resources (“risorse in abbondanza,” ad esempio nella dotazione di posti letto in terapia intensiva) hanno superato con più agilità la fase acuta della crisi.

Anche in questo caso, serve una leadership pubblica capace di orientarsi nella definizione di linee di investimento strategiche su cui concentrare attenzioni e risorse, superando la logica del fiume che si divide in mille rivoli e contestualizzando un bilanciamento sostenibile tra efficienza dei sistemi e generatività dei servizi.