Governare gli spazi online come mezzo anti disuguaglianze

La rete non è stata pensata per l’infanzia. Le sue regole, i suoi algoritmi, i suoi business non sono disegnati per accogliere i tanti bambini e adolescenti che oggi la popolano. È sotto gli occhi di tutti l’urgenza di ridisegnare gli ambienti digitali per farli diventare spazi sicuri. Questo richiede senza dubbio un forte investimento in termini di risorse e di tecnologie, ma non possiamo accettare che la sicurezza dei bambini in rete sia considerata meno importante rispetto a quella del commercio o del banking on line. Senza sottovalutare, infine, la necessità di responsabilizzazione degli adulti, a partire dai genitori.

È infatti proprio attraverso la formazione, l’alfabetizzazione, dei genitori, dei docenti e di tutta la comunità educante che i ragazzi e le ragazze possono essere aiutati in un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

Senza poi dimenticare che il digitale rappresenta anche una grande opportunità. Il 28,5% degli 11-17 enni legge le riviste e i giornali online e sfrutta i social media come canali di informazione, anche se non sempre dichiara di sapersi difendere dalle insidie delle fake news.

E ancora i social media sono utilizzati per diffondere conoscenze ed informazioni e fare attivismo. Cosi come il digitale deve essere visto come un’opportunità per una innovazione didattica e una scuola più inclusiva.

La tecnologia insomma può e deve essere una grande opportunità di sviluppo e di democrazia, ma va governata e resa universale, altrimenti rischia di acuire le diseguaglianze e generare un sempre più folto esercito di esclusi (circa il 30% delle scuole non è raggiunto dalla banda ultra larga con percentuali molto più elevate nelle aree interne) o di ragazzi e ragazze che non riescono a percorrere, sfruttandone il pieno potenziale, queste nuove autostrade digitali.