Ucraina ultime notizie. Mosca, a Belgorod terrorismo di Kiev per perdita Bakhmut

11:25 Shevchuk, assistiamo a nuova fase nell’escalation della guerra

“Purtroppo la guerra è in corso e stiamo assistendo a una nuova fase di escalation. Secondo le organizzazioni internazionali, oggi circa 18 milioni di persone in Ucraina hanno bisogno di assistenza umanitaria di emergenza”. L’arcivescovo maggiore di Kiev, mons Sviatoslav Shevchuk, padre e capo della Chiesa greco-cattolica ucraina (Ugcc), lo ha detto in un videomessaggio nella 66/a settimana della guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina. Il primate ha osservato che negli ultimi giorni il numero di attacchi missilistici notturni sulla patria, in particolare a Kiev, è aumentato notevolmente. “Crediamo che la tua voce salverà centinaia di vite civili. Ma fai sapere al mondo che l’Ucraina è in piedi, l’Ucraina sta combattendo, l’Ucraina sta pregando!”, ha sottolineato il leader spirituale. Ha anche ricordato che in questi giorni si è svolta presso il Centro Mariano “Zarvanytsia” la 94/a sessione del Sinodo dei Vescovi dell’Ugcc. In questa riunione sinodale, i membri hanno esaminato in particolare la situazione umanitaria in Ucraina. Secondo il capo del Sinodo, i problemi non potranno che aumentare nei prossimi mesi. “In primo luogo, la necessità di aiutare le persone con il cibo è in aumento. E ci stiamo impegnando per nutrire gli affamati e dare acqua agli assetati”, ha detto il Primate mons. Shevchuk. A suo avviso, il secondo grande problema umanitario sono i bambini come gruppo sociale più vulnerabile. Oggi migliaia di bambini hanno smesso di studiare e non hanno la possibilità di continuare la loro istruzione scolastica. Pertanto, può diventare un enorme problema umanitario. Il capo dell’Ugcc ha anche ringraziato papa Francesco per la sua disponibilità a sostenere un piano pacifico per risolvere l’enorme problema ucraino, nel recente incontro con il presidente Volodymyr Zelensky. “Il piano di pace in dieci punti che l’Ucraina offre oggi contempla, in effetti, dieci tipi di crisi umanitarie o di altro tipo che richiedono una risposta immediata. Pertanto, il piano di pace del nostro presidente comprende dieci elementi necessari per la sopravvivenza del popolo ucraino, che vanno dalle questioni di sicurezza al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del nostro popolo”, ha affermato Shevchuk.