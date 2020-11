Governatori divisi sul funerale dell’inflazione di Donato Masciandaro

(Adobe Stock)

3' di lettura

È tempo di celebrare il funerale dell’inflazione? Su questa domanda falchi e colombe hanno già iniziato a beccarsi. Ed è facile prevedere che lo faranno sempre di più, soprattutto se la politica monetaria, a partire dalla Bce, accentuerà la sua fase ultra-espansiva. Chi ha ragione? Ma, soprattutto, cosa sappiamo e non sappiamo finora sul tema?

Partendo da quello che sappiamo, l’analisi economica ci dice che, data la sua peculiare natura, una recessione pandemica può avere sia effetti deflattivi che inflattivi. Tutto nasce da uno shock non economico, in cui l’evento imprevedibile – la pandemia – si intreccia con la reazione delle politiche pubbliche per la salute – il distanziamento sociale. Il mix tra malattia e politiche sanitarie finisce per colpire sia l’offerta che la domanda aggregata. Dal lato dell’offerta, la capacità delle imprese di produrre beni e servizi viene minata dal rischio sanitario che può colpire i lavoratori e da quello legato ai ritardi negli approvvigionamenti. Questo rende lo shock sull’offerta assimilabile a un innalzamento dei costi, che si riflette in una caduta della produzione e un incremento dei prezzi. Quindi una recessione pandemica spinge tendenzialmente, anche se non subito, i prezzi verso l’alto, dicono i falchi. Niente affatto, ribattono le colombe. Dal lato della domanda, questo tipo di shock riduce la capacità e la voglia, sia delle famiglie sia delle imprese, di consumare e investire; di riflesso, i prezzi sono spinti verso il basso.

Chi ha ragione? Guardiamo i dati, si risponde di solito. Ma stavolta non serve a chiudere la disputa, perché l’evidenza disponibile dà risultati discordanti: lavori empirici sulla “spagnola” associano alla pandemia fenomeni inflattivi, mentre le analisi di questa crisi indicano il contrario.

Non c’è da meravigliarsi: la recessione pandemica ha alcuni caratteri che rendono i suoi effetti macroeconomici particolarmente imprevedibili. Un tratto è l’incertezza, il cui effetto sulla dinamica dei prezzi è ambiguo. Quando aumenta, in generale, le imprese vorrebbero difendere i propri margini di reddittività, perché ci si aspetta che tutti facciano lo stesso. Ma a sua volta la capacità di ogni impresa di difendere i propri margini dipenderà dal suo potere di mercato, sia come venditore di prodotti che come acquirente di materie prime o di input intermedi. Più l’impresa agisce in mercati competitivi, meno riuscirà a traslare il costo dell’incertezza sui consumatori, o sui fornitori. E poi: l’incertezza è misurabile, ancorché in termini probabilistici, come sarebbero portati a sostenere i falchi? Oppure è imprevedibile, in una prospettiva più comune tra le colombe? Poi c’è il canale delle aspettative: attese di rialzi o ribassi dei prezzi di domani influenzano i prezzi di oggi. Ma se i tratti dominanti della recessione pandemica sono la sua natura speciale e l’incertezza, allora il meccanismo delle aspettative rischia di diventare un catalizzatore di ambiguità, non un’ancora di certezze.

Infine, falchi e colombe si accapigliano sull’effetto che le politiche ultra-espansive avranno sui prezzi.