Governi europei con Israele ma attenti a non inimicarsi le sempre più numerose comunità musulmane

C’è il timore di una contro-reazione violenta. Il ministro degli Interni Gérard Darmanin ha annunciato fin da sabato di avere deciso un rafforzamento della protezione di 500 luoghi ebraici, tra scuole e sinagoghe. Qualche giorno dopo ha addirittura inviato ai prefetti un telegramma in cui ha vietato in tutto il paese manifestazioni pro-palestinesi.

Anche in Germania equilibrio difficile

La situazione in Germania è solo parzialmente dissimile. A 80 anni dal dramma dell’Olocausto, le colpe tedesche inducono sempre il paese ad allinearsi sulle posizioni israeliane. Così è stato anche questa volta, ma in privato esponenti tedeschi non nascondono il loro imbarazzo e la loro preoccupazione, tenuto conto dei profondi cambiamenti demografici avvenuti in questi anni.Il numero dei residenti in Germania di religione musulmana è salito da 4,2 milioni nel 2010 a 5,5 milioni nel 2020. Oggi la cifra potrebbe essere salita a 5,6 milioni, secondo le più recenti stime. I musulmani rappresentano ormai il 6,7% della popolazione. L’accoglienza delle centinaia di migliaia di persone provenienti dalla Siria e dall’Iraq tra il 2015 e il 2016 ha lasciato il segno, e potrebbe in ultima analisi indurre l’establishment tedesco ad attenuare o a rivedere le proprie posizioni pro-israeliane.

Lo stesso vale per altri paesi che hanno accolto molti musulmani in questi anni. In Svezia sarebbero ormai 800mila su una popolazione di nove milioni di persone (erano 200mila venti anni fa). In Belgio, teatro di gravissimi attentati islamisti nel 2016, sarebbero tra i 600 e gli 800mila, provenienti soprattutto dal Marocco e dalla Turchia, ma secondo una ricerca del Pew Research Center risalente al 2017 il numero totale potrebbe salire a 1,149 milioni da qui al 2030. Non per altro quando nel fine settimana la Commissione europea ha deciso di proiettare la bandiera di Israele sulla facciata della sede dell’esecutivo comunitario, le autorità belghe, preoccupate per le eventuali reazioni della loro comunità musulmana, si sono indispettite per non esserne state informate.

Intervistato da Politico ieri Henry Kissinger ha reagito dinanzi alle recenti manifestazioni pro-Hamas nelle strade di Berlino: «È stato un grave errore far entrare così tante persone provenienti da culture, religioni e concetti totalmente diversi, perché si crea un gruppo di pressione all’interno di ogni Paese che agisce in questo modo».

