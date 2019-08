Governo, Boccia: non importa colore ma economia Secondo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del Meeting di Rimini, «serve una manovra economica che ponga attenzione al lavoro e alla crescita

«Non ci aspettiamo nessun tipo di governo in termini di colori. In termini economici ci aspettiamo delle risposte importanti per il futuro che abbiamo davanti a noi» ovvero «una fase difficile in termini economici». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del Meeting di Rimini.

A chi gli chiedeva quale fosse la preferenza degli imprenditori, se un nuovo governo con questo Parlamento o nuove elezioni, il presidente degli industriali ha risposto: «Noi non entriamo nel merito delle tattiche e della questione voto sì, voto no. Entriamo nel merito economico, abbiamo delle date importanti davanti a noi». Boccia, in particolare, ha sottolineato che «entro il 26 agosto bisogna definire il nome di un commissario italiano (per l’esecutivo europeo, ndr), per noi dovrebbe essere non solo un nome autorevole nell'interesse del Paese ma dovremmo ambire a un commissario alla Concorrenza, al Mercato interno o al Commercio, per avere un ruolo determinante da protagonisti in Europa.

«C'è un rischio stagnazione e possibile recessione: molte filiere del lusso italiano sono collegate alla filiera tedesca. Il fatto che la Germania non

vada bene non è certo un segnale positivo per l'Italia» ha rilevato il presidente di Confindustria. Anche per questo «abbiamo davanti a noi una manovra economica che non è affatto semplice». La situazione che vede un rallentamento della crescita della Germania, che si avvia a una fase recessiva, la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina che non aiutano un Paese esportatore come il nostro e quindi c’è una priorità economica che andrebbe affrontata all’interno di una domanda: fare un governo per fare cosa? Questa è la domanda determinante».

