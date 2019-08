Governo, Di Maio: non apriamo o chiudiamo a nessuno, parola al Colle Il premier Conte «non merita di essere trattato come in questi giorni. E neanche di essere accusato di trame segrete. È un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno», ha detto il vice premier ai parlamentari M5S riuniti alla Camera. Ieri il M5S ha chiuso definitivamente la porta alla riconciliazione con Matteo Salvini, nonostante il suo tentativo di ricucire con gli alleati con un appello in diretta Facebook perché si ritorni al «tavolo e si lavori».

Il ministro della Giustizia Adriano Bonafede (Ansa)

«Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al presidente della Repubblica e al percorso istituzionale che vorrà delineare». Questo, secondo alcune indiscrezioni, il succo del messaggio del vicepremier Luigi Di Maio ai gruppi parlamentari M5S riuniti in assemblea congiunta alla Camera in vista del discorso del premier Giuseppe Conte domani in Senato.

Di Maio: piena fiducia nel discorso di Conte

«Quello che vi chiedo di condividere oggi - ha proseguito Di Maio - è prima di tutto la piena fiducia nel discorso che farà Giuseppe Conte. Giuseppe non merita di essere trattato come in questi giorni. E neanche di essere accusato di trame segrete. È un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno». «Non vogliamo che aumentino le tasse. Per colpa della Lega ora c'è il rischio che aumenti l'Iva. Faremo di tutto per evitare l'aumento dell'Iva alle famiglie», ha spiegato il capo politico pentastellato rilanciando l'argomento usato da Renzi per chiedere un governo di legislatura Pd-M5S.

«Il taglio parlamentari sia obiettivo di legislatura»

Quanto al taglio dei parlamentari, «deve essere un obiettivo di legislatura . Ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo puntare a tagliare anche gli stipendi», ha auspicato Di Maio.Sul punto, il Carroccio ha replicato a strettissimo giro: «Taglio dei parlamentari? La Lega è pronta al voto, il Pd invece no. Incredibile che i 5 Stelle preferiscano Renzi a Salvini, purtroppo la voglia di poltrone è più forte della voglia di cambiare». Poco prima dell'assemblea, Di Maio ha incontrato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per fare il punto sulla situazione economica italiana ed internazionale, dal rallentamento della Germania ai rischi legati alla Brexit e ai dazi Usa-Cina.

M5S: nessun Governo con Renzi, Boschi e Lotti

Aumenta, dunque, l'attesa per le scelte del premier Giuseppe Conte. Di certo, al momento, c'è che in casa M5S l'ipotesi di un'intesa di Governo con il Pd che coinvolga anche l'ex premier Matteo Renzi e gli ex ministri dem Maria Elena Boschi e Luca Lotti non piace. L'ipotesi di un governo siffatto «è frutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese», ha attaccato Di Maio. «C'è una forza politica in Italia che ha sempre mantenuto la sua coerenza e ferma la bussola sull'interesse dei cittadini, non delle banche né dei comitati d'affare. Il M5S non si siederà mai al tavolo con Renzi e/o Boschi», ha invece chiarito su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che invita anche a non rilanciare «bufale» all'inizio di una settimana decisiva per le sorti della legislatura.

Pd: nessun negoziato in corso con il M5S

Alla vigilia dell'intervento di Conte in Parlamento una nota dell'Ufficio stampa Pd si limita a ricordare che «siamo in presenza di una crisi di governo ancora non parlamentarizzata». Poi definisce «prive di fondamento» le indiscrezioni - riportate oggi da alcuni giornali - su negoziati dem-Cinque stelle in corso sul futuro governo «e addirittura di caduta di tabù per un eventuale Conte bis».