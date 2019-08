Casellati: sull’agenda della crisi può decidere l’Aula La presidente del Senato: in un momento così delicato il rispetto delle regole è l’unico metro da adottare. Grasso (LeU): l’opposizione può fermare il “blitz” di Salvini che vuole votare la sfiducia prima di Ferragosto

«La convocazione dell’Assemblea, nell'ipotesi in cui il calendario dei lavori non venga approvato in capigruppo all’unanimità, non costituisce forzatura alcuna, ma esclusivamente l'applicazione del regolamento». Lo dichiara il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in vista della riunione dei capigruppo fissata per le 16 di oggi a Palazzo Madama che dovrà decidere per la calendarizzazione in Aula. La presidente aggiunge: «L’art. 55, comma 3, prevede infatti che sulle proposte di modifica del calendario decida esclusivamente l’assemblea, che è sovrana. Non il Presidente, dunque». «In un momento così delicato per il Paese, l’unico metro possibile da adottare a garanzia di tutti i cittadini è il rispetto delle regole» conclude.

La riunione dei capigruppo (convocata per oggi al Senato e per domani alla Camera) rappresenta il primo passo per un’eventuale riapertura straordinaria delle Camere per votare la fiducia al governo Conte. Mozione che Matteo Salvini vorrebbe votare prima di Ferragosto, mentre gli altri non prima del 20 agosto.

Grasso: opposizione può fermare “blitz” salviniano

Ma il “blitz” salviniano sul calendario potrebbe essere fermato dall’opposizione. Lo spiega su Facebook Pietro Grasso (LeU): «Salvini vorrebbe votare la mozione di sfiducia prima di ferragosto - spiega Grasso - gli altri intorno al 20, per dare modo a tutte le senatrici e i senatori di poter partecipare ad un voto così importante. Con ogni probabilità a prevalere in quella riunione sarà la data del 20, ma siccome non ci sarà unanimità potrebbe essere convocata l'Aula per domani in modo che si voti sul calendario, magari sfruttando le possibili assenze e provando a “ribaltare” il risultato ottenuto in capigruppo», prosegue il senatore. «Come evitare il “blitz salviniano” sul calendario, un ulteriore sfregio al Parlamento? È abbastanza semplice - spiega ancora Grasso - partendo da un semplice calcolo matematico: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia in Senato NON hanno la maggioranza di 161 voti necessaria per imporre nulla. Basterà contarsi prima: se i senatori di centrodestra sono meno degli altri si potrà votare il calendario in Aula, e fissare la discussione per il 20 agosto (o il 21, o il 22…). Se invece sono di più, semplicemente se gli altri non entreranno in Aula il centrodestra non avrà mai il numero legale per il blitz, e saranno costretti a rimandare di giorno in giorno l'Assemblea.In questo modo Salvini, ogni giorno più nervoso e contestato, capirà che il Parlamento non è a sua disposizione, per ora».

Moavero: il meglio per Paese lo decideranno gli italiani

Intanto, il ministro degli Esteri Enzo Moavero -a Sant’Anna di Stazzema (Lucca) a margine delle celebrazioni per l’eccidio del 1944 - fa sapere che «il meglio per il Paese lo decideranno gli italiani e vedremo come l’evoluzione dei prossimi giorni ci permetterà di progredire». A chi chiedeva se questo futuro verrà deciso dentro o fuori il Parlamento il ministro ha risposto: «Anzitutto in Parlamento».