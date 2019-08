Governo, Conte bis blocca la partita. Fico si sfila In mattinata fonti vicine alla Presidenza della Camera hanno escluso che Fico corra nella partita della premiership, dal momento che «intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo» di Andrea Gagliardi

Se il M5s facesse il nome di Roberto Fico sarebbe «un ottimo punto di partenza». Così fonti del Nazareno commentano l’ipotesi che sembra crescere nelle ultime ore e che vedrebbe il presidente della Camera possibile premier di un governo M5s-Pd. L’idea è emersa in un vertice della maggioranza Pd e vedrebbe concordi i renziani, mentre proseguono le trattative di governo tra M5s e Pd. Ma in mattinata fonti vicine alla Presidenza della Camera hanno escluso che Fico corra in questa partita, dal momento che «intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo».

Il Movimento Cinque stelle ha puntato con decisione sul reincarico a Giuseppe Conte, rilanciato da Beppe Grillo sul blog con tanto di pubblico elogio delle sue qualità di statista. In una telefonata stamattina tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti, il primo avrebbe ribadito di non accettare alcun veto su Giuseppe Conte. «Tutto il M5S è leale a Conte ed è l’unico nome come premier», ha sottolineato il leader del M5S. Da parte sua il segretario del Pd Nicola Zingaretti tiene per ora la barra dritta: non è questione di persone, ma serve discontinuità. Il no al Conte bis dunque resta. I dem chiedono inoltre una pubblica dichiarazione da parte del leader pentastellato che il «forno» con la Lega è definitivamente chiuso.

I big del Pd hanno riconosciuto però che spetta al M5S indicare il premier. Ed è venuto fuori così il nome del presidente della Camera Roberto Fico. Ma si è trattato di un rilancio potenzialmente divisivo per i pentastellati, perché Fico, leader della corrente «di sinistra» del M55 (favorevole a un accordo con il Pd) è una figura che mette in difficoltà il leader pentastellato Di Maio.