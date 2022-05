Governo convoca maggioranza, si punta a chiudere su fisco

I punti chiave Delega in Aula alla Camera dal 20 giugno

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dopo l’accelerazione sul ddl concorrenza, quella sulla delega fiscale. Il Governo, secondo quanto si è appreso da fonti di Palazzo Chigi, sta convocando i rappresentanti della maggioranza per una riunione questa sera, giovedì 26 maggio. Dopo l’intesa trovata sulle concessioni balneari, obiettivo dell’esecutivo sarebbe chiudere anche sulla delega fiscale, che sarà l’oggetto della riunione in serata con il sottosegretario Roberto Garofoli.

Delega in Aula alla Camera dal 20 giugno

La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che l’Aula della Camera esaminerà la delega fiscale dal prossimo 20 giugno. Prima che riprenda l’iter in commissione Finanze servirà una riunione di maggioranza per ratificare il nuovo accordo: la mediazione sul catasto definita da Palazzo Chigi con Lega e FI, andrà integrata con modifiche chieste dagli altri gruppi. E inoltre nell’agenda della commissione Finanze viene prima l’esame del dl aiuti, un provvedimento piuttosto articolato, in cui il M5s punta a inserire un emendamento contro il termovalorizzatore a Roma. L’ennesimo banco di prova per la tenuta della maggioranza.