Di Maio: senza sì a Conte no ad altri incontri con Pd. Oggi consultazioni al Colle M5S in una nota: «Se si vuole il voto lo si dica apertamente». Dopo il vertice notturno tra Di Maio, Zingaretti, Conte e Orlando, i due leader dovrebbero tornare a incontrarsi stamattina. Oggi pomeriggio al via il secondo giro di consultazioni di Mattarella, con M5s che salirà per ultimo al Colle domani sera di Alessia Tripodi

Governo, le consultazioni al Quirinale fino a mercoledì sera

«Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l’ok all'incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte». Così in una nota il Movimento 5 Stelle mette i paletti alle trattative con il Pd per tentare di formare una maggioranza di Governo. «Se si vuole il voto - prosegue la nota - lo si dica apertamente. Il M5S è la prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo a tutti». La nota arriva dopo il vertice di ieri sera tra il leader Ms5 Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, il segretario dem Nicola Zingaretti e il suo vice, Andrea Orlando, durante il quale non sarebbe arrivato il via libera finale dei dem a un’ipotesi di Conte bis.

Una posizione ferma, quella dei Cinquestelle, che sembra mettere in forse il nuovo incontro tra le due deleegazioni previsto per stamattina. Anche se Conte è già arrivato a Palazzo Chigi in vista del vertice. Intanto, alle 16 al Quirinale ripartono le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Di Maio: non c’è tempo da perdere

Per M5S «in una fase cosi delicata per il Paese non c'è tempo da perdere. oi stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe». «Nel partito democratico, però - si legge nella nota - hanno ancora le idee confuse. Predicano discontinuità ma ci parlano solo di incarichi e di ministeri, non si è parlato ne di temi né di legge di bilancio. Così non va proprio bene. Ieri dopo 4 ore di incontro non si è arrivati a nulla. Così non si può lavorare. O si cambia atteggiamento o è difficile».

Consultazioni, secondo giro al via dalle 16

Oggi pomeriggio al via il secondo giro di consultazioni di Mattarella. Dopo aver sentito al telefono Giorgio Napolitano, il capo dello Stato riceverà alle 16 riceverà il presidente del Senato Elisabetta Casellati e alle 17 il presidente della Camera Roberto Fico. A seguire i partiti, con il M5s ultimo gruppo ad essere ascoltato mercoledì alle 19.