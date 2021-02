Governo Draghi, in corso il primo Consiglio dei ministri dopo il passaggio di consegne con Conte

10:19 Fratoianni: domani assemblea nazionale Sinistra Italiana

«Come avete visto non ho parlato in queste ore. Non perché non abbia un'opinione su questo governo, sul suo segno politico e sul perimetro che lo sostiene. Ma un Partito è una comunità a cui si deve rispetto. Perché senza quella comunità non ci sono segretari, non ci sono ospitate televisive, non ci sono posti in Parlamento». Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. «Per questo domenica mattina - prosegue il parlamentare di Leu - riuniremo l'assemblea nazionale di Sinistra Italiana. Lì discuteremo. E assieme decideremo come comportarci. Anche in Parlamento. Dopo, - conclude Fratoianni - come è giusto, dirò fino in fondo cosa penso».