Governo Draghi: politica, imprese, think tank, ecco gli incarichi esterni della squadra tecnica di governo Ai ministri tecnici dell’esecutivo dell’ex presidente della Bce sono affidati i principali dicasteri di spesa. Ecco, dal report di Openpolis, i rapporti esterni dei ministri tecnici di Nicoletta Cottone

La squadra di governo del premier Mario Draghi

Ai ministri tecnici dell’esecutivo dell’ex presidente della Bce sono affidati i principali dicasteri di spesa. Ecco, dal report di Openpolis, i rapporti esterni dei ministri tecnici

6' di lettura

Sono otto i ministri tecnici del nuovo esecutivo di Mario Draghi. É stato definito un governo tecnico-politico, ma in realtà molte delle personalità “tecniche” che ne fanno parte hanno già ricoperto in passato incarichi politici di peso. E proprio a loro l’ex presidente della Bce ed ex governatore di Bankitalia ha affidato incarichi pesanti: sette sono al vertice di ministeri con portafoglio e solo uno è senza portafoglio. E di fatto la programmazione dei fondi europei legati al Recovery plan sarà affidata nelle mani soprattutto di questi ministri.Un report di Openpolis esamina gli incarichi politici, istituzionali, nelle imprese e nei think tank degli otto ministri tecnici e del sottosegretario alla presidenza del consiglio del governo Draghi.

La squadra tecnica di Mario Draghi

La squadra di governo di Mario Draghi è formata da 23 ministri e 15 sono diretta espressione dei partiti che sostengono l’esecutivo del nuovo premier. Otto, invece, sono ministri tecnici, come tecnico è il sottosegretario alla presidenza del consiglio nominato da Draghi. Alle figure tecniche sono affidati i principali ministeri di spesa: Economia (Daniele Franco), ambiente, che si chiamerà ministero per la transizione ecologica(Roberto Cingolani), infrastrutture e trasporti (Enrico Giovannini), istruzione (Patrizio Bianchi), università e ricerca (Cristina Messa), giustizia (Marta Cartabia)e interno (Lucuiana Lamorgese). Poi c’è il ministro senza portafoglio Vittorio Colao, che ha le deleghe all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale. E pur essendo un dicastero senza portafoglio, avrà un ruolo centrale nella spesa dei fondi del Next generation Eu destinati all’innovazione tecnologica. Ecco gli incarichi politici, nelle istituzioni, nelle imprese e nei think tank degli otto ministri tecnici e del sottosegretario alla presidenza del consiglio del governo Draghi.

Loading...

Davide Franco, già ragioniere dello Stato

Il ministero dell’Economia è stato assegnato a Daniele Franco, il «super-tecnico» nuovo ministro dell'Economia, che già conosce bene gli uffici di via XX settembre, per essere stato ragioniere generale dello Stato dal 2013 al 2019, nominato dall’allora ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni nel governo Letta e confermato da Pier Carlo Padoan (governi Renzi e Gentiloni) e Giovanni Tria (governo Conte I). Dal 2019 Franco è in Bankitalia, prima come vice direttore generale e poi, incarico attuale, come direttore generale. Franco è anche presidente dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni, fa parte del comitato esecutivo del think tank Aspen Institute Italia (presieduto dall’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti), e del comitato direttivo dello Iai, l'istituto affari internazionali.

Enrico Giovannini, l’ex ministro paladino della sostenibilità ambientale

Non è distante dalla politica il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini, paladino dello sviluppo sostenibile. Anche lui è nel direttivo di Iai e non è al primo incarico di governo. Per circa 10 mesi è stato ministro del Lavoro nel governo Letta, tra il 2013 e il 2014. È anche membro del board scientifico di “Scuola di politiche” (presidente Enrico Letta), dell'assemblea del Forum disuguaglianze e diversità (coordinato tra gli altri dall'ex ministro Fabrizio Barca) e dell'associazione Merita Meridione - Italia. È portavoce dell'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) da lui fondata. É uno dei tre ministri tecnici del nuovo governo, insieme a Colao e Cingolani, ad aver fatto parte della task force per la ripresa economica, istituita durante il governo Conte bis.

Cingolani alla guida della Transizione ecologica

Roberto Cingolani è il titolare del nuovo dicastero dell’Ambiente, che cambierà il suo nome in “ministero per la Transizione ecologica”. Cingolani, già direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit), è nel comitato scientifico della Fondazione Leonardo, il think tank della Leonardo Finmeccanica Spa, società detenuta a maggioranza dal ministero dell'Economia. Dal 2019 Cingolani è anche consigliere nel board della multinazionale Illycaffè Spa. É uno dei tre i ministri tecnici del nuovo governo, insieme a Colao e Giovannini, ad aver fatto parte della task force per la ripresa economica, istituita durante il governo Conte bis.