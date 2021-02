Governo Draghi, ultimo giorno di consultazioni. Berlusconi guida la delegazione di Forza Italia

11:07 Scuola, Giannelli (Associazione nazionale presidi) a 24 Mattino: «Ok qualche giorno in più ma docenti lavorano senza interruzione da inizio anno»

Sul calendario scolastico «qualche giorno in più si può anche fare ma non credo risolvi il problema, mi sembra difficile andare oltre le due settimane in più che comunque non cambiano la vita». Così Antonello Giannelli, presidente Associazione nazionale presidi a 24 Mattino su Radio 24. «Bisogna tenere conto dei docenti che stanno lavorando senza interruzione dall'inizio dell'anno, non si deve pensare che siccome non si è stati fisicamente a scuola non si siano impegnate energie, sia da parte dei docenti che degli studenti». Per Giannelli «ci sono delle differenziazioni da fare, è importante capire scuola per scuola quali sono le carenze formative che si sono generate ed intervenire in modo mirato».