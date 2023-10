Governo e Parlamento studiano l’intelligenza artificiale, dalla commissione algoritmi affidata ad Amato all’indagine conoscitiva, al collegato manovra in arrivo

L’indagine conoscitiva della commissione Attività produttive

L’indagine conoscitiva sull‘intelligenza artificiale punta la lente sui possibili risvolti, positivi o negativi, per il mondo produttivo. É nata dall’iniziativa del leghista Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive della Camera e ha preso il via il 19 settembre 2023. «L’obiettivo è acquisire le conoscenze necessarie - spiega Gusmeroli - per arrivare alla stesura di un progetto di legge sulla falsariga di quanto già avvenuto per il Made in Italy». L’intelligenza artificiale, sottolinea Gusmeroli, «è un dominio che può abilitare importanti opportunità per il nostro sistema produttivo, pur in presenza di potenziali rischi da affrontare. È necessario essere consapevoli di entrambi, in modo tale da governare la transizione digitale e tecnologica in corso, massimizzando i benefici per le nostre imprese». Le audizioni sono iniziate.

Il Comitato per la documentazione vola a Seattle e San Francisco

C’è poi il Comitato per la documentazione della Camera. Una delegazione è in partenza e sarà in visita a Seattle e San Francisco dal 23 a 26 ottobre. La delegazione , composta dalla presidente del Comitato e vicepresidente della Camera, Anna Ascani, e dalle deputate Ilaria Cavo e Maria Rosaria Tassinari, la mattina di lunedì 23 sarà in visita a Seattle presso gli studi Microsoft e nel pomeriggio presso Amazon, per una serie di incontri ad alto livello sulle potenzialità e gli sviluppi dell’intelligenza artificiale nel settore della documentazione e delle tecnologie avanzate. Il 24 ottobre sono previste visite e incontri a Salesforce e a OpenAI all’Italian innovation and culture hub - Innovit, dove ci sarà un confronto con la rete degli scienziati e ricercatori della North America Foundation. Mercoledì 25 visita e incontro negli studi Google la mattina e all’Università di Stanford, Institute for Human-Centered Artificial Intelligence nel pomeriggio. La missione si concluderà nella giornata di giovedì 26, quando è in calendario un incontro con Meta, sempre su temi relativi all’intelligenza artificiale.

Come Google usa l'AI per un futuro più sostenibile





Il Parlamento europeo ha dato il via libera all’AI Act

Intanto il Parlamento Ue ha dato il via libera con 499 sì, 28 voti contrari e 93 astenuti, all’AI Act, l’Artificial Intelligence Act che regolamenta l’Intelligenza artificiale nel rispetto delle leggi e dei valori Ue. Primo al mondo il testo vuole combattere la discriminazione digitale e prevenire disinformazione e uso di deep fakes. Vietato l’utilizzo di sistemi di Intelligenza artificiale per la sorveglianza biometrica nei luoghi pubblici, per la polizia predittiva e per il riconoscimento delle emozioni. Prevista anche una regolamentazione per ChatGpt: dovrà rendere noto che il contenuto è stato generato dall’intelligenza artificiale. Classificati “ad alto rischio” i sistemi di AI utilizzati per influenzare gli elettori nelle elezioni. Lo scorso febbraio la Commissione europea aveva pubblicato il Libro Bianco sull’intelligenza artificiale con le basi per la tutela dei diritti dei consumatori e per la promozione dell’innovazione nel campo di Intelligenza artificiale.

Centemero (Lega): creare una sandbox

La prima proposta di legge presentata in Parlamento - C1084 - è firmata da Giulio Centemero (Lega). Sono “Disposizioni concernenti l’adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”. L’intelligenza artificiale, sottolinea Centemero nel testo, «si basa su modelli digitali, algoritmi e tecnologie in grado di generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono e rappresenta oggi un fattore primario nella trasformazione digitale della società». L’obiettivo, si legge nel testo, è quello di creare una sandbox regolamentare per l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale. È stata presentata l’11 aprile 2023 e assegnata il 15 maggio in sede referente alle commissioni riunite Trasporti, poste e telecomunicazioni) e Attività produttive, commercio e turismo. L’esame non è iniziato.