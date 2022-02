Governo a fianco di Cdp e contro l’antitrust Ue per il riassetto di Tim

La regolamentazione tariffaria è stata orientata solo al taglio delle tariffe, non alla regolazione del dumping, altrimenti un’Enel non sarebbe mai potuta entrare ed uscire 2 volte dalle Tlc (Wind e Open Fiber). E l’ultima, di Iliad, che vuole comprare la gloriosa Vodafone Italiana, smentirebbe quanto, nei mesi scorsi, l’Antitrust Europeo impose, proprio a favore di Iliad, per acconsentire alla fusione tra Wind e 3G. Altro, ossia le Big Tech, è il tema delle Authorities, per i loro monopoli, per l’abuso della rete (che non pagano) e per gli effetti sociali di ogni tipo.

Da tutto questo quadro, emerge la totale assenza dei Governi Italiani, a partire dai Ministri (con una sola eccezione) che si sono succeduti nella specifica responsabilità. L’Italia ha visto la desertificazione di settori nei quali era riconosciuta leader: l’elettronica, gli apparati di Tlc, il nucleare, la siderurgia. Tutti settori strategici, per un ruolo industrialmente forte del Paese.

I Governi recenti sono stati costretti a ricomprare Autostrade per l’Italia, dopo il Morandi; hanno mancato nel sorvegliare quell’azienda regolata, per controllarne le strategie e le azioni manageriali e societarie. Per tutto ciò, noi siamo del fermo parere che oggi il Governo debba dare grandissima attenzione all’industria delle Tlc del nostro Paese. Il successo della trasformazione digitale, e quindi del Pnrr, dipende dalla salute e dalla solidità del sistema Tlc, a partire da TIM. Le reti di accesso e i servizi di connettività sono la spina dorsale dell’economia digitale di oggi e ancor più del futuro. I nuovi vertici di Cassa Depositi e Prestiti hanno ereditato aziende societariamente sghembe nelle Tlc, come genesi e come azionisti. Il Governo ha l’obbligo di accompagnare CDP ad esercitare un ruolo completo e radicale nel vero riassetto di TIM, basato sulla riunione delle 2 reti di accesso; deve opporsi fortemente all’Antitrust Europea che spinge per una assurda separazione societaria; deve valutare come contenere o limitare i Fondi che, in questo anomalo caso, appaiono come mercanti in un tempio strategico per il Paese. C’è da augurarsi che questa volta le forze sindacali possano avere un confronto autentico col Governo, non tanto per negoziare su come contenere le ferite sociali, ma per chiedere ed ottenere il pieno recupero dell’Incumbent delle Tlc in Italia, né più, ma per niente meno, di quanto c’è in Europa. Sarebbe, per il Governo, ridarsi il diritto che fu negato per bloccare l’OPA “dei capitani coraggiosi”, e quindi azzerare tutti i successivi errori mai evitati e mai affrontati.

Vito Gamberale, ex Ceo Tim;

Umberto de Julio, ex Direttore Rete Telecom Italia;

Girolamo di Genova, ex Direttore Mercato Business Telecom Italia;

Piero Bergamini, ex Direttore Mercato Retail Telecom Italia;

Roberto Pellegrini, ex Direttore Commerciale TIM