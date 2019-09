Governo, Fitch: ora meno tensioni con la Ue, ma rischio ancora politico significativo

La formazione di un nuovo Governo in Italia «dovrebbe evitare ritardi nel processo per la definizione della manovra 2020». È quanto scrive ancora Fitch Ratings, sottolineando che, tuttavia, «in assenza di ulteriori dettagli, la dimensione e le caratteristiche degli aggiustamenti fiscali per l'anno prossimo restano non chiare». La Lega e il Movimento 5 Stelle, ricorda l'agenza di rating, si erano impegnati a portare avanti aggiustamenti strutturali nel 2020 in linea con il Patto di Stabilità e Crescita dell'Unione europea, «ma il Governo entrante dovrà fare i conti con gli stessi problemi del precedente sul fronte della riduzione del debito, mentre la crescita resta debole in modo persistente».

Fitch ad agosto aveva rivisto al ribasso le previsioni sul deficit di 0,2 punti percentuali al 2,1% del Pil, cosa che riflette un miglioramento del contesto fiscale. Alla luce del rallentamento della crescita, Fitch aveva stimato un aumento del debito al 134,7% nel 2021 dal 132,2% del 2018. Il Pil invece è atteso a +0,1% quest’anno, contro il +0,9% dell’anno scorso. Fitch non crede inoltre che il nuovo Governo porti avanti l’idea, in precedenza avanzata dalla Lega, di ricorrere ai cosiddetti mini-Bot.