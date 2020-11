Governo, ipotesi Narciso Mostarda nuovo commissario alla Sanità della Calabria. In corsa c’è anche il prefetto Varratta L’orientamento dell’esecutivo emerso nella riunione a Palazzo Chigi sarebbe quello di puntare sul medico laziale che dirige la Asl Roma 6 di Donata Marrazzo

Fumata grigia sulla nomina del commissario al piano di rientro della Sanità calabrese. Dopo tentennamenti, rinunce, rinvii, il Consiglio dei ministri che si svolge nella serata di martedì 24 novembre ancora discute sull'affidamento dell'incarico a Narciso Mostarda, direttore della Asl Roma 6. Una scelta che se perfezionata alleggerirebbe il premier Conte sul quale dal 7 novembre (giorno delle dimissioni dell'ex generale dei Carabinieri Saverio Cotticelli, alla guida della sanità in Calabria dal 2018) pesa l'impasse del Governo di fronte alla designazione del commissario ad acta.

In corsa anche Varratta

Sul tavolo anche il nome del prefetto Luigi Varratta come possibile commissario alla sanità in Calabria. Varratta, nominato prefetto il 1° settembre 2008, ha svolto le proprie funzioni a Crotone, dal 30 dicembre 2009 è stato prefetto di Reggio Calabria, per poi andare a Firenze dal 2 aprile 2012. Dal 29 giugno 2015 svolge le funzioni di capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Viminale.



La nomina è in forse, ma c’è convergenza su Mostarda

Dunque, è ancora prematuro parlarne come cosa fatta: non è detto che arrivi questa sera la nomina. Sarebbe ancora in corso un confronto con i ministri e i rappresentanti della Regione Calabria. Neuropsichiatra infantile, con una specializzazione in management sanitario, Mostarda, 58 anni, è stato dirigente psichiatra alla Asl Rm/C e alla Asl di Frosinone. Nel 2009 è stato assessore del Pd nel Comune ciociaro.

Un'attesa politicamente insidiosa

Insomma, la figura del commissario, resta per il momento ancora un'incognita. E se il ministro Francesco Boccia, durante la sua visita agli ospedali da campo in allestimento nella regione, ha tentato di minimizzare il problema («Non facciamo del commissario una figura mitologica»), in realtà sulla sua scelta e sul rilievo del suo profilo la questione stava diventando politicamente molto insidiosa.

Le competenze del commissario

L'obiettivo è individuare un manager che sappia rimettere a posto i conti in un tempo record, 24 mesi, al massimo tre anni, come stabilisce l'ultimo decreto Calabria che proroga il commissariamento: il nuovo commissario dovrà fare i conti non solo con l'emergenza Covid in una regione zona rossa. Ma anche con un disavanzo da 160 milioni di euro e una migrazione sanitaria che svuota le casse della Cittadella regionale per 300 milioni di euro. E dovrà, soprattutto, saper fronteggiare la pervasività della ‘ndrangheta: due le Asp sciolte per infiltrazioni della criminalità. Quella di Catanzaro e quella di Reggio Calabria, che è diventata un caso emblematico: priva di carte contabili fino al 2013. Un buco nero incalcolabile nella sanità calabrese.