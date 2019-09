Governo M5S-Pd, a Palazzo Chigi tavolo finale sul programma Definito il programma di Governo, il premier incaricato Giuseppe Conte potrà salire al Quirinale per sciogliere la riserva e sottoporre al capo dello Stato la lista dei ministri del suo nuovo esecutivo giallo-rosso. Nel pomeriggio o domani il giuramento, giovedì o venerdì il voto di fiducia delle Camere. Nel mirino di Matteo Salvini il taglio dei parlamentari: «Noi lo abbiamo sempre votato, non è che cambiamo idea ogni 15 giorni. Il Pd ha sempre votato contro. Cosa hanno fatto? Hanno cambiato idea?» di Vittorio Nuti

Dallo stop all’Iva a Roma Capitale: il programma giallorosso

2' di lettura

Dopo il responso "governista" del voto sulla piattaforma Rousseau il Governo Conte bis è quasi pronto a salpare. Forte del plebiscito registrato tra i militanti M5S (oltre il 79% dei voti a favore) il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte presiederà a partire dalle 9 a palazzo Chigi il tavolo conclusivo sul programma di governo. Alla riunione partecipano i capigruppo parlamentari di M5S (Francesco D'Uva, Francesco Patuanelli), Pd (Graziano Delrio e Dario Stefano al posto di Andrea Marcucci) e Leu (Loredana De Petris, Federico Fornaro.

Chiuso definitivamente il programma di Governo, Conte potrà salire al Quirinale per sciogliere la riserva e proporre al capo dello Stato Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo nuovo esecutivo giallo-rosso. Nel pomeriggio o domani il giuramento, giovedì o venerdì il voto di fiducia delle Camere. Poi l'era del "Conte 2" potrà dirsi ufficialmente iniziata.

GUARDA IL VIDEO: Quota 100: arriva il restyling del governo giallorosso

Quella passata è stata una notte di lavoro per Conte, impegnato in un tour de force di incontri e telefonate con gli sherpa di M5S e Lega (ma anche con LeU) per riempire tutte le caselle ministeriali. Si va verso Luigi Di Maio agli Esteri e Dario Franceschini alla Difesa. L'europarlamentare dem Roberto Gualtieri - oggi assente alle importanti audizioni a Bruxelles al presidente del Single supervisory board Bce, Andrea Enria, e alla nuova presidente indicata per la Bce, Christine Lagarde) è invece il principale candidato alla successione di Giovanni Tria al ministero dell'Economia. In discussione ancora invece il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Il cantiere per il nuovo governo 5S-Pd torna intanto nel mirino del leader della Lega. «Sono curioso di vedere nel programma di questo nuovo governo delle poltrone e dei no che cosa hanno messo sul taglio dei parlamentari. Noi lo abbiamo sempre votato, non è che cambiamo idea ogni 15 giorni. Il Pd ha sempre votato contro. Cosa hanno fatto? Hanno cambiato idea? Noi abbiamo sempre votato a favore del taglio dei parlamentari», attacca Matteo Salvini ospite di "Agorà Estate" (Rai 3). Il ministro dell?interno uscente si dice poi «Orgoglioso di aver perso 7 ministeri adesso, per preparare un governo serio e forte che duri 10 anni

poi».