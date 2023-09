Governo Meloni un anno dopo: coerente (nel bene e nel male) con le proprie idee

Patti chiari ed amicizia lunga, insomma. E così, quando, poi, è davvero salita a Palazzo Chigi, la Meloni si è mantenuta in linea con quei valori che aveva espresso cinque anni fa.

A prescindere dalle tante Cassandre che, in questi mesi, hanno continuato a moltiplicarsi, dobbiamo dunque dare atto al governo in carica di avere conservato, magari anche sbagliando, quella stessa coerenza manifestata nell’intervista del 2018 sia sul versante interno che sul tema della politica estera.

E proprio questa coerenza - al di là dei risultati, che non ci hanno sempre premiato, finora ottenuti - ha finito per fare aggio su tutto il resto. A questo punto, speriamo proprio che la “nave Giorgia” sia in grado di mantenere la stessa rotta anche nelle prossime sfide che ci attendono, a cominciare dall’emergenza-immigrazione, dai rapporti dell’Italia con l’Unione Europea e dalle sfide di questo autunno che, economicamente parlando, si sta annunciando sempre più caldo.

L’importante - come osservava un grande pensatore, il danese Soren Kierkegaard - è che la plancia di comando della nave (in questo caso il piroscafo “Italia”) non finisca in mano al cuoco di bordo. Perché, a quel punto, sarebbe davvero un “Titanic” per tutti noi.

