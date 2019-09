Da Roma più vivibile alla tv: cosa c’è nel programma di governo in 26 punti al voto su Rousseau Ultima versione delle Linee di indirizzo programmatico per il nuovo governo giallorosso, che mescola qualche ambizione con un certo tasso di genericità di Gianni Trovati

Swg, Lega in calo, ma ampiamente prima. Testa a testa M5S e Pd

2' di lettura

Un mini-programma in 26 punti, in cui entrano anche la riforma del sistema radiotelevisivo, il rilancio del turismo e un piano per rendere Roma «sempre più vivibile e sostenibile per i residenti» e «sempre più attraente per i visitatori». È l'ultima versione delle Linee di indirizzo programmatico per il nuovo governo giallorosso. E mescola qualche ambizione con un certo tasso di genericità.

GUARDA IL VIDEO - Swg, Lega in calo, ma ampiamente prima. Testa a testa M5S e Pd

DOCUMENTO - La bozza di programma

GUARDA IL VIDEO - Martedì si vota su Rousseau per governo Conte bis

Stop agli aumenti Iva e taglio del cuneo

Sul piano della politica economica, i pilastri sono quelli ormai noti. Stop agli aumenti Iva, taglio al cuneo fiscale declinato come «riduzione delle tasse sul lavoro a vantaggio dei lavoratori», salario minimo e giusto compenso per i non dipendenti con un occhio di riguardo ai giovani professionisti, sostegno alle famiglie e ai disabili, più risorse per scuola, Università, ricerca e welfare. E sugli investimenti un Green New Deal per un piano di interventi contro il dissesto idrogeologico e per incentivare la riqualificazione delle imprese.