Pd: mandato a Zingaretti per «governo di svolta». Le condizioni per trattare con M5S Sotto osservazione e mosse dei vertici di M5S e Pd, in vista di un possibile accordo tra le due forze politiche per una nuova maggioranza. La Lega lavora «per costruire l'Italia dei Sì, fondata su un taglio di tasse per 10 milioni di cittadini» e chiede le urne subito di Vittorio Nuti

Trionfa la politica come arte dell’ipocrisia

4' di lettura

Dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte, la fine dell'Esecutivo giallo verde per mano di matteo Salvini e l'avvio ufficiale della crisi di governo, oggi occhi puntati sul Quirinale e sulle consultazioni con i partiti per capire chi vuole il voto e chi no e chi è disponibile ad appoggiare un nuovo Esecutivo. Sotto osservazione anche M5S e Pd, in vista di un possibile accordo per una nuova maggioranza. In mattinata, la direzione dem riunita al Nazareno ha dato il mandato al segretario Nicola Zingaretti di aprire una trattativa per verificare la possibilità di «un governo di svolta per la legislatura», in «discontinuità» col precedente. L'ordine del giorno è per stato votato acclamazione all'unanimità.

GUARDA IL VIDEO: Trionfa la politica come arte dell'ipocrisia

I punti per trattare del segretario dem

«Il problema non è l'esercizio provvisorio, ma la manovra mostruosa che abbiamo davanti» e che ammonta ad almeno 23 miliardi, ha spiegato Zingaretti nella sua relazione. «Togliamoci dalla testa che trovare 23 miliardi sia facile, per questo la manovra è il primo punto del confronto» con i pentastellati, ha aggiunto illustrando la sua piattaforma per trattare la nascita di un nuovo governo. Questa è articolata su cinque punti: l'appartenenza leale all'Unione europea; pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, a partire dalla centralità del Parlamento; nuovo modello di sviluppo basto sulla sostenibilità ambientale;

«svolta profonda nell'organizzazione e gestione dei flussi migratori»,con pieno protagonismo dell'Europa; svolta delle ricette economiche e sociale, in chiave redistributiva, che apra una stagione di investimenti. Infine, «evitare l'inasprimento della pressione fiscale a partire dalla necessità di bloccare con la prossima legge di bilancio il previsto aumento dell'Iva». Zingaretti pone anche alcune chiare condizioni "di metodo": «Nessun accordicchio sottobanco ma alla luce del sole», per «costruire un programma possibile, condiviso da un'ampia maggioranza parlamentare».

Zingaretti: confronto su manovra, no a governo di transizione

Da escludere, secondo Zingaretti, l'idea di un «governo di transizione che porti al voto» perchè «sarebbe rischioso per i Democratici e anche per il Paese. Ora tocca a noi muoverci e indicare una strada. Dentro il percorso di consultazione dobbiamo dare la disponibilità se c'è la possibilità di una nuova maggioranza parlamentare in grado di dare risposte serie ai problemi del Paese». Un eventuale nuovo governo deve sunque essere «di svolta, di legislatura» altrimenti «è meglio andare alle urne», ha concluso il segretario che ha ribadito anche la richiesta di «discontinuità, nelle politiche e negli assetti», come requisitoe necessario del nuovo governo.

GUARDA IL VIDEO: Dalla nascita alla crisi: dopo 15 mesi governo gialloverde al capolinea