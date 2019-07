Governo, per ora è solo crisi di nervi. Su Salvini monta la pressione del Nord

Si torna dunque alle scelte di Salvini e agli appuntamenti di questi giorni. Il vicepremier leghista replica con un netto “no” a chi gli domanda se abbia intenzione di diventare capo del Governo senza passare per il voto. Lo spettro di “governissimi” dai profili incerti è un deterrente potente all’apertura della crisi da parte di Salvini. I pentastellati sono pronti a scommettere che alla fine la Lega chiederà e otterrà qualche ministero rilevante, come le Infrastrutture (oggi l’assedio a Danilo Toninelli è totale), e che magari strapperà qualcosa nel negoziato sull’autonomia per placare l’ira di Zaia e di Fontana e al tempo stesso per non rovinare l’avanzata della Lega al Sud, cara a Salvini, a maggior ragione con le elezioni in Calabria in autunno. In questo senso viene letto l’ultimatum di ieri del ministro dell’Interno: «O arrivano i sì o non stiamo più al Governo». Rimpasto e revisione del contratto potrebbero essere punti di caduta realistici per andare avanti, almeno per confezionare la manovra economica di fine anno. Ma anche il tema di chi si assumerà la responsabilità della prossima legge di bilancio è parte dell’analisi costi-benefici in corso in casa leghista. Tutt’altro che conclusa. Salvini, pressato dai suoi, nicchia ed evoca la provvidenza: «Non ho incontri in agenda. Per il futuro siamo nelle mani del buon Dio».