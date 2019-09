Governo Pd-M5S, Patuanelli: «Se Rousseau dice no, Conte si adegui» In mattinata Zingaretti e Di Maio incontrano gli stati maggiori dei due schieramenti. Oltre al risultato della consultazione tra gli iscritti M5S, che i dem continuano a considerare un problema, c'è attesa per il vertice a tre Conte, Di Maio e il segretario dem Nicola Zingaretti, già previsto per domenica ma al momento ancora da fissare. Altro indizio che la distanza tra i due partiti è ancora molta. Salvini a Radio24: emergenza del paese è tagliare le tasse

Giorni decisivi per il governo giallo-rosso su cui è al lavoro il premier incaricato Giuseppe Conte. Molti i fronti ancora aperti in vista dell'appuntamento con il capo dello Stato al Quirinale (domani o più probabilmente mercoledì) per sciogliere la riserva. A cominciare dal voto (in programma domani dalle 9 alle 18) sulla piattaforma Rousseau, con cui i militanti M5S sono chiamati a dare il loro gradimento all'alleanza con il Pd. «Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?», il quesito pubblicato sul Blog delle stelle che spiega come il programma di governo sarà consultabile online dagli iscritti.

Zingaretti e Di Maio incontrano gli stati maggiori

Intanto il capo politico pentastellato Luigi Di Maio ha convocato per questa mattina alle 10 a Palazzo Chigi un vertice del Movimento per fare il punto sulle trattative. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti si incontrerà invece al Nazareno con la cabina di regia dem intorno alle 13. Convocati il presidente Paolo Gentiloni, i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli, i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio, le vicepresidenti Anna Ascani e Debora Serracchiani, e il tesoriere Luigi Zanda.

Salvini: emergenza del Paese è tagliare le tasse

«Volevo e voglio tagliare le tasse, l'emergenza in questo Paese è tagliare le tasse. Mi si è detto che la flat tax non si sarebbe fatta. Noi siamo fatti così, non restiamo a riscaldare le persone». Così il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Radio24, impegnato a rilanciare le priorità del Carroccio dopo aver innescato la crisi. «Il governo a guida Partito democratico ha già detto che vuole fare l'esatto contrario. Io sono abituato a ragionare sulle cose da fare. Se posso fare le cose sono contento di stare nel governo altrimenti noi governiamo in regioni, in tante città. La lega e il centrodestra sono netta maggioranza nel paese», spiega Salvini a 24Mattino. Poi l'ennesismo tentativo di ricucire con i 5 Stelle, con i quali l'esperienza di governo «è stata rivoluzionaria almeno fino a qualche settimana fa».

Salvini: «Già pronta la pace fiscale 2»

In un altro passaggio il leader della Lega garantisce che i 50 miliardi per la manovra su cui lavora «sono in Italia». «Se rallenta l'economia mondiale - ragiona Salvini - l'unica cosa da fare è investire. Anche la sinistra ora parla di un aumento di deficit per investire in crescita, i soldi ci sono e sono qua. Noi abbiamo già pronta la pace fiscale 2 estesa non solo alle persone fisiche ma anche alle società e alle imprese».