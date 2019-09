Governo: in platea a Cernobbio dubbi sull’esperienza giallo-verde, attesa per Pd-M5S Sei imprenditori su dieci (59,1%) giudicano invece molto negativamente l'esperienza politica durata 14 mesi frutto dell'alleanza tra Lega e 5 Stelle, mentre coloro che hanno espresso un giudizio accettabile - ovvero il valore medio in una scala da 1 a 9 come indicato nel televoto - sono nel complesso solo il 4,3 per cento di V.N.

Più fiduciosi che pessimisti sulla situazione attuale e futura dell'Italia. E in stragrande maggioranza d'accordo nel bocciare senza appello l'esperimento di Governo sovranista-populista del "Conte 1". Pronti ora a riporre aspettative prudentemente positive nel neonato governo giallo-rosso "Conte 2", che domani affronta la prova del voto di fiducia in Senato. In sintesi è quanto emerge dal sondaggio con televoto tra gli oltre 200 imprenditori intervenuti al Forum "The European House–Ambrosetti" in corso a Cernobbio, chiamati a dare un giudizio sull'Italia e le sue prospettive nel breve periodo.

Il primo quesito messo ai voti puntava a misurare il «livello di fiducia sulla situazione attuale e sulle prospettive future dell'Italia». Le risposte "basso" e "molto basso", insieme, hanno registrato oltre il 39% (8,6%+30,5%). Fiducia "sufficiente" è stata l'opzione scelta dal 25,7% dai partecipanti al televoto, "medio" ha raccolto il 20% e "alto" il 15,2 per cento. Mettendo insieme le risposte comunque in vario grado positive (fiducia per la situazione italiana da sufficiente ad alta), gli "ottimisti" in platea a Cernobbio risultano la maggioranza: oltre il 60 per cento.

Sei imprenditori su dieci (59,1%) giudicano invece molto negativamente l'esperienza politica durata 14 mesi frutto dell'alleanza tra Lega e 5 Stelle, mentre coloro che hanno espresso un giudizio accettabile - ovvero il valore medio in una scala da 1 a 9 come indicato nel televoto - sono nel complesso solo il 4,3 per cento. Per quanto riguarda invece le aspettative degli imprenditori presenti al "Forum" sul neonato governo Pd-5 Stelle, il sentiment è spalmato sui diversi gradi di giudizio, anche se la maggioranza relativa dei presenti (18,6%) ha espresso un giudizio che si colloca a metà in una scala da 1 (aspettative molto basse) a 9 (molto alte). In prevalenza, le aspettative sono positive: le risposte da medie a molto alte hanno raccolto il 52,6% dei consensi.

