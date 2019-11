Governo, la propaganda non è un buon affare

Un problema che tornerà

Le famose clausole iva , ancora loro. Una storia che data dal 2011, che ha visto da allora tutti i governi (Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte1) scaricare e insieme ricaricare la pistola cercando di guadagnare tempo. Disinnesco che per i 23 miliardi (4 sono quelli di cui è responsabile l'esecutivo gialloverde Conte-Di Maio-Salvini) richiamati dai i ministri del secondo governo Conte è stato coperto con debito e altre tasse. E problema che si ripropone, pari pari, nel 2021 e nel 2022 per un totale di 43 miliardi.

Meglio spiegare le cose come stanno

Questa è la realtà dei numeri e la tempistica che si profila. Dichiaratosi con un orizzonte di legislatura il Governo dovrebbe essere il primo interessato a spiegare le cose come stanno e le relative scelte fatte e in cantiere uscendo dallo stallo propagandistico.

E tenendo anche conto che, stando al quadro di comando e alimentando con queste modalità la campagna elettorale permanente, è destinato a perdere consensi, non ad aumentarli.