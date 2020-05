Governo alla prova su Bonafede: via alla discussione sulla sfiducia Al Senato via al dibattito sulle due mozioni di centrodestra e +Europa contro il Guardasigilli. Italia viva «salverà» il ministro M5S

Al via nell’Aula del Senato la discussone sulle mozioni di sfiducia presentate nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede da parte del centrodestra e +Europa. Dopo la discussione generale è prevista la replica del ministro. Quindi avranno luogo le dichiarazioni di voto. Alla fine delle dichiarazioni di voto si svolgeranno le votazioni. Saranno indette due “chiame”. Ciascun senatore voterà dal posto, con entrata nell’emiciclo scaglionata a gruppi di 50 ogni dieci minuti, secondo l’ordine alfabetico. Nutrita la presenza del governo: accanto al Guardasigilli ci sono Roberto Speranza, Luigi Di Maio, Dario Franceschini, Federico D’Incà, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Teresa Bellanova.

Le scelte di Renzi

«Ascolteremo il ministro della giustizia. Il ministro sa bene, che ci sono temi sensibili sul giustizialismo, noi continuiamo a pensarla in modo diverso come sulla prescrizione. Allora aspettiamo che il ministro dia segnali importanti in questa direzione. Sulla base di questo si esprimerà il nostro voto in Senato». Così la ministra delle Politiche agricole ed esponente di Italia viva, T eresa Bellanova, ospite della trasmissione “Circo Massimo” su Radio Capital. La ministra ha partecipato alla riunione con il segretario di Iv Matteo Renzi per fare il punto insieme ai senatori del suo gruppo sulle mozioni di sfiducia. L’ex premier fino martedì sera non aveva sciolto la riserva tenendo alta la tensione nella maggioranza. Ma un lungo colloquio tra il premier Giuseppe Conte e Maria Elena Boschi avrebbe fugato gli ultimi dubbi: Italia viva non voterà contro il ministro del Movimento 5 Stelle. Possibile un ingresso del partito dell’ex segretario del Pd al dicastero di via Arenula.

«Non c’è alternativa a respingere la sfiducia a Bonafede. Ma non è obbligatorio farlo fingendo di condividerne le idee. Le politiche per la giustizia di questo governo sono pessime e devono cambiare radicalmente. E spetta al Pd chiederlo. Anzi esigerlo» scrive su twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico.

Emma Bonino di +Europa, illustrando la propria mozione di sfiducia individuale nei confronti del Guardasigilli, lo ha definito «ministro del sospetto». «Oggi - ha detto l’esponente radicale - qui si discute di quale politica per la Giustizia serva all'Italia. Se la continuità del governo dovesse significare la continuità della politica della giustizia praticata da Bonafede inviterei tutti a considerare che l’Italia non ne avrebbe nessun giovamento».