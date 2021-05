Il Governo alle Regioni: restano i colori ma legati all’incidenza dei contagi

3' di lettura

Basare il nuovo modello di valutazione del rischio contagio sull'incidenza dei casi Covid, mantenendo l'impostazione a 4 colori, con altrettanti livelli di rischio legati a incidenza, e conferma dei tassi di occupazione dei posti letto. Sarebbe questa la proposta del Governo alle Regioni. La zona rossa scatterebbe con oltre 250 casi Covid su 100mila abitanti, arancione tra i 150 e i 250 casi, gialla tra i 50 e 150 casi, bianca sotto i 50 casi. Ma il passaggio in zona rossa avverrebbe anche se il livello di occupazione di area medica ospedaliera e area intensiva arrivasse rispettivamente al 40% e al 30%, come è attualmente. Si tratta comunque di modifiche che non saranno operative prima della prossima settimana. Tutto lascia pensare che saranno recepite nel nuovo decreto legge sulle riaperture atteso dopo la cabina di regia convocata lunedì 17 maggio.

Speranza: aggiornamento indicatori per fase nuova

Non a caso nel suo intervento nella riunione odierna con le Regioni il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha confermato comunque che «nella nuova fase, caratterizzata dal forte avanzamento della campagna di vaccinazione e dai miglioramenti dovuto alle misure adottate, lavoriamo con l'Iss e con le regioni per adeguare il modello immaginando una maggiore centralità di indicatori quali l'incidenza e il sovraccarico dei servizi ospedalieri».

Le Regioni chiedono di abolire il sistema dei colori



I governatori, nell’incontro in mattinata con l'Esecutivo, hanno proposto invece di «superare il meccanismo dei quattro colori» e di sostituirli con tre livelli di rischio: basso (avrebbe determinato misure simili alla zona bianca), medio (limitazione di alcune attività) e alto (dove sarebbe potuto restare in vigore il coprifuoco). Ribadita poi la richiesta di sostituire l’Rt “tradizionale” fondato sui casi sintomatici, con l’Rt ospedaliero che calcola l’andamento dei ricoveri e calcola la loro progressione. Tramontata per il momento la proposta - che non sarebbe stata avanzata dalle Regioni - di introdurre tra i parametri il livello di diffusione delle varianti del Covid o quello sul numero di somministrazioni del vaccino effettuate.

Un numero minimo di tamponi

Le Regioni insistono dunque per meccanismi semplici che tutelino i territori da repentini declassamenti, garantendo stabilità nelle aperture ora che si va verso la stagione estiva, evitando il più possibile la chiusura di bar e ristoranti per una improvvisa risalita dei contagi. Anche perché con l'aumento dei vaccinati soprattutto nelle fasce più avanzate d'età si riducono le forme più gravi e i ricoveri per Covid. garantendo ai territori la necessaria.

Le regioni chiedono inoltre di stabilire un numero minimo di tamponi da effettuare, proporzionato ai 4 livelli di rischio legati all'incidenza, che corrispondono ad altrettanti colori: in zona rossa, che scatterebbe con oltre 250 casi Covid su 100mila abitanti, andrebbe effettuato un minimo di 500 tamponi. In arancione, tra i 150 e i 249 casi, il minimo è 250. In gialla, tra i 50 e 149 casi, se ne effettuano almeno 150. In bianca, fino a 49 a casi, almeno 100.