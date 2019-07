Governo spaccato, Salvini valuta i rischi del voto anticipato. E Conte lo anticipa sul Russiagate Sono ormai molti i motivi di scontro nella maggioranza giallo-verde: dall’autonomia differenziata alla flat tax, dal Russiagate al voto per la nuova presidente della Commissione Ue di Manuela Perrone

Le crepe nella maggioranza gialloverde sono tante, troppe. Giuseppe Conte prende in contropiede Matteo Salvini e accoglie la richiesta di Pd e Leu: sarà il premier mercoledì prossimo alle 16.30 a riferire in Aula al Senato sul Russiagate. Una mossa per mettere alle strette il leader della Lega, che si oppone a un'informativa. E insieme la conferma della linea di questi giorni - reagire alle provocazioni - scelta da Conte all’indomani della «scorrettezza istituzionale» (parole sue) della riunione con le parti sociali voluta dal vicepremier leghista lunedì scorso.



Le tensioni, i veti incrociati e gli sfilacciamenti, quando non vere e proprie retromarce, si moltiplicano su tutti i fronti. Ci sono lo stop pentastellato all'autonomia differenziata cara alla Lega, la sorveglianza europea sui conti pubblici che restringe gli spazi di manovra sulla flat tax sognata dal Carroccio e sugli aiuti alle famiglie immaginati dal M5S, la sconfessione obbligata all'orizzonte della linea dura dei Cinque Stelle sulla Tav, i pentastellati che esultano per Alitalia, sebbene per salvarla si proponga Atlantia, ovvero quei Benetton cui minacciano la revoca della concessione autostradale. A tutto questo si aggiungono i timori per nuove rivelazioni sul caso dei fondi russi.

