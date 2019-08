Governo, avanza la trattativa: entro giovedì incarico del Colle

E, sebbene il vertice dello stato maggiore del pomeriggio abbia diradato

gli ultimi dubbi di Davide Casaleggio sull’alleanza con il Pd, c'è comunque il nodo del voto su Rousseau: imprescindibile per la grandissima parte deivertici del M5S ma difficilmente collocabile a cavallo delle consultazioni al Colle. Non solo. Il Pd si è presentato al tavolo con la richiesta ai Cinque stelle di non sottoporre la nascita del governo a un

referendum su Rousseau, ma solo al voto dei gruppi parlamentari,

per riportare in primo piano la democrazia rappresentativa. Una

richiesta che in partenza appare difficilmente accettabile dai

pentastellati.

Nicola Zingaretti e i suoi tengono contatti aperti a tutti i livelli con la controparte, ma il tempo stringe: alle 16 è iniziato il secondo giro di consultazioni che si concluderanno domani pomeriggio. Al Colle sono arrivati segnali chiari di una trattativa consistente e quindi il calendario è stato scritto tenendo conto del disgelo tra Pd e 5 Stelle che infatti saranno sentiti per ultimi, alle 19 di domani. Tempo in più per arrivare pronti al colloquio con il capo dello Stato con il nome della casella di Palazzo Chigi che viene considerato cruciale.

