Governo, Di Maio: pensare a soluzioni, non a colpire me. Pd dà mandato a Zinga per verifica con premier incaricato

GUARDA IL VIDEO: Il j'accuse di Giuseppe Conte a Matteo Salvini

Nuovo round di consultazioni sul Colle

La seconda tranche delle consultazioni del capo dello Stato sono intanto riprese con il Gruppo per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) del Senato. A seguire, la scaletta prevede l'incontro con il Gruppo Liberi e Uguali della Camera e il gruppo di Fratelli d'Italia. Nel pomeriggio Sergio Mattarella riceverà il Pd, Forza Italia, la Lega e il M5s. Il conferimento dell'incarico è previsto tra stasera e domani.

Nodo conferma per Di Maio vicepremier

A riportare in bilico le trattative irrigidendo i dem sarebbe stata una telefonata in tarda serata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Nella conversazione, che non viene confermata né smentita dalle fonti ufficiali pentastellate e dem, Di Maio - a quanto viene riferito - avrebbe ribadito al segretario Pd, oltre ai tempi del voto su Rousseau, anche òa richiesta di continuare a ricoprire il ruolo di vicepremier nel nuovo esecutivo, accanto a un vicepremier Pd. Il segretario dem vuole invece un solo vicepremier scelto dal Pd. Entrambi i leader sono stati riuniti fino a notte con lo stato maggiore dei rispettivi partiti. Nella riunione al Nazareno i dirigenti Pd avrebbero fatto quadrato attorno al segretario nel sostenere il no alla vicepresidenza per il capo M5s: Di Maio vice, con Conte premier, vorrebbe dire per il Pd prendere parte a un "rimpastone", è il ragionamento.

GUARDA IL VIDEO: Dalla nascita alla crisi: dopo 15 mesi governo gialloverde al capolinea

Calenda: se c'è accordo con M5s lascio il Pd

In questo scenario, non si placano intanto i malumori di una parte del Pd, cui ha dato voce l'europarlamentare del Pd Carlo Calenda , «Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i 5 Stelle», ha annunciato l'ex ministro dello Sviluppo economco in una intervista a "Circo Massimo" (Radio Capital), aggiungendo: «Lavorerò per costruire una casa per chi non si sente rappresentato da questo rapporto con i 5 stelle che nasce male. Quando il Pd avrà di nuovo voglia di combattere spero di ritrovare alcune persone sulla strada». «Uno - ha spiegato Caldenda - può fare accordi con chi ha idee diverse ma non con chi ha valori diversi. Ma il Pd si rende conto che i 5 stelle sottoporranno l'intesa alla piattaforma Rousseau? Noi dobbiamo rimanere appesi al voto di una piattaforma privata che abbiamo sempre considerato un'aberrazione della democrazia? Recuperiamo la schiena dritta, perché dobbiamo correre sbavanti dietro ai 5 Stelle?».