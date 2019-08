Crisi di Governo, Forza Italia: no al listone unico con la Lega

LEGGI ANCHE: Conte bis, Fico, Cottarelli: parte il toto-premier

Salvini: al Viminale per evitare sbarco 500 migranti

Il ministro dell’Interno ha poi postato su Facebook una sua foto alla scrivania del Viminale spiegando di essere «al lavoro da stamane per evitare lo sbarco di oltre 500 immigrati a bordo delle navi di due Ong, una francese e una spagnola». «Per 350 di essi la Libia ha dato la disponibilità di un porto di sbarco, mentre per gli altri (quelli visitati dal milionario Richard Gere) l'indicazione che ho dato è il divieto di ingresso nelle nostre acque e l'invito a navigare in direzione Spagna. Vi faccio sapere come va a finire, io non mollo!», dice. E conclude: «P.s. Spero che per salvare la poltrona i 5 Stelle non facciano un governo con Renzi perché torneremmo ai 500mila sbarchi che il Pd 'regalò' agli Italiani negli anni passati».

Di Maio: inviata richiesta urgente sul taglio parlamentari

«Sono qui con Francesco D'Uva, il nostro capogruppo alla Camera dei Deputati -scrive Di Maio su Facebook - abbiamo appena inviato al presidente della Camera la nostra richiesta per calendarizzare urgentemente in Aula il taglio di 345 parlamentari - in base all'articolo 62 della Costituzione. Sono veramente orgoglioso del MoVimento 5 Stelle, questa richiesta porta la firma di tutti e 220 i nostri deputati». «Vediamo cosa succede oggi alle 18 in conferenza dei Capigruppo - continua il leader Cinquestelle - e in quanti saranno pronti a sostenere la nostra proposta sul taglio dei parlamentari. Con la Lega abbiamo portato avanti questa proposta per 14 mesi. L'abbiamo votata insieme al Senato il 7 febbraio 2019, poi alla Camera il 9 maggio 2019, poi di nuovo al Senato l'11 luglio 2019 (un mese fa) e ora mancano due ore di lavoro ed è legge. Accetterà di portarla in aula? Oppure tradirà di nuovo gli italiani?».

Pd, Franceschini apre a M5S. Zingaretti: serve unità. Conferenza stampa di Renzi

Intanto, nel Pd Dario Franceschini apre all’esecutivo «di legislatura» proposto dal dem Goffredo Bettini: «Bettini indica un percorso difficile ma intelligente che credo valga la pena provare a percorrere», scrive Franceschini su Twitter. Una soluzione appoggiata anche dall’ex segretario Maurizio Martina, mentre Nicola Zingaretti esclude qualsiasi possibilità di intesa con i Cinquestelle: «Il governo ha fallito, sta entrando

in crisi e quindi le nostre ragioni erano quelle giuste», dice il segretario Pd. «Ora è il momento della battaglia politica - aggiunge - ora è il momento dell'unità e dell'allargamento delle forze per farci trovare pronti ad ogni evenienza. Mi batterò fino in fondo per raggiungere questo obiettivo». Matteo Renzi ha annunciato per oggi pomeriggio una conferenza stampa per illustrare la sua posizione sul governo istituzionale. Sull’ipotesi di un esecutivo di legislatura dice: «Non mi impicco a una formula o l’altra, per me la priorità è portare a casa l’abbassamento delle tasse ed evitare che l’Italia vada in recessione».