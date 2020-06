Goya e il «Cuaderno» dal carcere della follia

Il Cuaderno C era originariamente composto da almeno 133 fogli (l’ultimo disegno riporta infatti questo numero). Dunque ora mancano all’insieme tredici disegni, verosimilmente separati intorno al 1860. Cinque di essi sono stati rintracciati e sono oggi divisi tra l’Hispanic Society of America (fogli 71 e 128), il British Museum (foglio 88), il Paul Getty Museum (foglio 78) e una collezione privata (foglio 11). Ma all’appello ancora non rispondono otto fogli (14, 15, 29, 56, 66, 72, 110 e 132): per gli studiosi, ovviamente, la caccia è aperta.

Frutto dell’acutezza dello sguardo di Goya, elaborato durante la guerra d’indipendenza e negli anni di repressione che seguirono (1808-1820), il Cuaderno C offre uno spaccato inquietante della società spagnola dell’epoca con scene di vita quotidiana segnate dalla povertà, dalle atrocità dell’Inquisizione, dalle crudeltà nelle prigioni, da caricature di personaggi eccentrici e da visioni oniriche. Un altro gruppo di disegni mostra le conseguenze della confisca dei beni ecclesiastici che portò alla chiusura di numerosi monasteri e conventi, costringendo monaci e monache a rinunciare ai voti e a iniziare una nuova vita al di fuori della sicurezza garantita dal loro stato. Libertà, ragione e giustizia sono infine i soggetti di un ulteriore gruppo di disegni che attestano le speranze di Goya per la politica di riforma del cosiddetto «Triennio Liberale» (1820-1823).

Alla luce di questi contenuti, si è ipotizzato che il Cuaderno C fosse una sorta di diario grafico in cui Goya illustrava le proprie ansie, in particolare quelle riguardanti il destino degli individui più miseri ed emarginati che maggiormente subivano le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra. Con queste “vittime”, l’artista - ormai anziano, sordo e in una situazione finanziaria e politica precaria a causa delle proprie idee - poteva in buona sostanza identificarsi. Non a caso il Cuaderno C venne fabbricato dallo stesso Goya con fogli di carta spagnola, un materiale assai meno costoso della carta olandese di migliore qualità con cui sono composti gli altri quaderni. Segno, anche questo, della scarsità di mezzi dell’artista e dello stato di difficoltà del Paese in quel frangente storico.

Bisogna evidenziare infine che, in tutti i disegni, Goya stesso pose delle curiosissime didascalie autografe in basso, in alto o nel retro dei fogli, che sembrano fungere da titolo o da commento alle immagini, oppure paiono esaltare il gioco delle ironie e delle ambiguità legate alle immagini stesse. Alcuni monaci in preghiera, ad esempio, sono accompagnati da frasi come: «almeno fa qualcosa» oppure: «può darsi che sia buono»; un mendicante che tende la mano ha la dicitura «mancanza di lavoro»; un uomo che si è calato i pantaloni dichiara di voler fare una «rara penitenza». E un altro, invece, riverso a terra, preferisce «mangiare bene, bere meglio e dormire, oziare e passeggiare». Poi, ci sono le «sante braghe» portate in processione, il «cieco innamorato della propria ernia» e il condannano alla gogna solo perché «amava un’asina». Alla fine sovrasta il desiderio di riscatto da tanta umana stravaganza: una luce si accede nelle tenebre («Lux ex tenebris»)e compare la bilancia della giustizia (anche se, dice la didascalia, «non a tutti si confà la giustizia»). A un certo punto, una donna irrompe e alza violentemente la frusta: «Divina Ragione, non risparmiare nessuno» “grida” la didascalia manoscritta di Francisco de Goya.

Cuaderno C, Francisco de Goya, Museo del Prado / Skira, Madrid-Milano, edizione in italiano, francese, spagnolo, inglese, tedesco, pagg. 306, € 40.

In libreria dal 18 giugno