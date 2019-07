Gozi il “sovranista europeo” e il progetto oltre il Pd

GUARDA IL VIDEO - Zingaretti conferma: «Nessuna ipotesi di governo Pd-M5s»

Contro ogni possibile alleanza con il M5s

Castigatore dei due diversi populismi al governo in Italia, all’ultima direzione del Pd Gozi ha preso una netta posizione contro ogni possibile alleanza con il M5s auspicando che il partito torni a fare «un’opposizione seria» e non solo alla gamba leghista del governo. Ca va sans dire, sono le stesse posizioni del suo leader italiano di riferimento, Renzi. È stato Gozi a preparare gli incontri degli ultimi mesi tra Renzi e Macron, ed è stato sempre Gozi a spingere per la formazione di un partito centrista ed europeista fuori dal Pd zingarettiano nella convinzione che occorra allargare il campo alla cultura liberale per contrastare i sovranismi di destra in ascesa in tutta Europa.

Renzi e i tre indizi verso un partito nuovo

Renzi ha per ora congelato il progetto di un partito nuovo, in attesa dell’evoluzione del quadro politico generale. Né esclude di poter ritornare in campo direttamente con le future primarie del centrosinistra per la scelta del candidato premier, quando si andrà a votare, senza dover creare un nuovo contenitore. Di certo sia Gozi sia Renzi credono che il vecchio “scatolone” del Pd vada superato. In che modo, ancora non è chiaro. Ma se due indizi fanno un sospetto, tre indizi cominciano ad essere qualcosa in più: l’attività mai interrotta dei Comitati civici nati alla Leopolda dell’anno scorso; la scuola estiva di politica per under 30 che Renzi ha deciso di dar vita in provincia di Lucca, mettendoci il suo stipendio di agosto, con l’evidente scopo – tra l’altro – di selezionare una nuova classe dirigente estranea alla tradizione del Pd; e infine, in queste ore, la scelta macroniana e transnazionale di uno dei suoi principali collaboratori e consiglieri.