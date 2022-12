Un plastico di morbide ondulazioni e terrazzamenti coltivati, con casette basse caratterizzate da bei portali e balconcini di pietra che hanno il sapore del tempo che fu. Dappertutto campi di ortaggi, vigneti e pale di fichi d'India. Lungo la costa, archi e falesie basse di morbida pietra arenaria. La piccola isola di Gozo, che si raggiunge da Malta in mezz'ora di traghetto dal molo nordoccidentale di Cirkewwa, è un mondo a sè: meno brulla e popolata di Malta, meta di trekkers e naviganti, senz'altro meno notturna e mondana. I suoi must sono il punto panoramico sopra la Grotta di Calypso che affaccia sulla larga spiaggia dorata di Ramla, cinta da dune e macchia. Sullo stesso versante, da scoprire, a piedi o in bicicletta, sono anche le Saline create dai Romani e tutt'ora utilizzate per la produzione di sale marino (spettacolare la baia appena a est delle vasche, orlata da falesie bianche). Panoramica e indicativa della morfologia dell'isola è anche la Finestra Azzurra, un grande arco naturale scavato dal mare che si alza sulla costa ovest dopo San Lawrenz. E siccome a Gozo tutte le strade portano e passano da Victoria, il piccolo capoluogo, bisogna prima o poi sedersi a uno dei tavolini del Caffè Jubilee, in piazza dell'Indipendenza, il primo pub dell'isola dove regna, incontaminata, una bella atmosfera fin de siècle, con le vecchie tappezzerie, le volte in pietra e i tavolini di marmo. Nella porta accanto, a beneficio dello shopping goloso, è stato aperto un negozietto di delicatessen che vende sale grezzo di Gozo, conserve di fichi e arance, ciambelle di miele, cantucci maltesi (krustini) e il pecorino sott'olio, pepato o bianco. Dalla piazzetta centrale si fanno volentieri due passi nelle stradine del centro storico verso la Cittadella di fondazione araba. Infine, non bisogna lasciare Gozo senza aver fatto un salto al Crafts Centre di Ta' Dbiegi, sulla strada tra Victoria e San Lawrenz, dove si trovano gioielli realizzata con la tecnica tradizionale della filigrana, in oro e argento.

