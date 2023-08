Gp d’Olanda, Max profeta in patria in un Gran Premio freddo e bagnato

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Gara bagnata a intermittenza, podio non scontato ma vittoria più che attesa, pochi colpi di scena fino al ‘diluvio finale'. E nonostante gli imprevisti, la sostanza non è cambiata granchè. È sempre un dominio Red Bull (con un ‘regalo' inatteso a Gasly), un ennesimo trionfo di Verstappen e un ritorno al podio di Alonso. Goia inattesa per Aston Martin e Alpine. E quindi ancora grande festa e nuovi record per il campione in carica, per di più davanti al pubblico di casa. Contentino di Sainz, tracollo della Ferrari di Leclerc: questa la sintesi estrema. Stiamo parlando della nona vittoria consecutiva di Verstappen, che raggiunge l'analogo primato di Vettel del 2013, con la stessa scuderia, come nessun altro mai né in Ferrari, McLaren o Mercedes: uno degli ultimi ‘muri' da abbattere per Max, di quelli che fanno invidia a tanti, Hamilton in primis.

Non brillante ma comunque decisivo il quinto posto di Sainz, che perde anche un'occasione d'oro alla fine per fare qualche punto in più. Ma è comunque una posizione che gli consente di superare Leclerc, retrocesso dal quinto al sesto posto nella classifica provvisoria dei piloti (ma a pari merito con Russell, che fino a prima della grande pioggia finale stava correndo a metà della zona punti).

Start con brio - La partenza aveva già anticipato una giornata non banale. Con uno scroscio abbastanza leggero, si è visto un bello slancio di Norris che, per un po', aveva saputo mantere la seconda posizione. Si è distinto di più però Alonso, che si fa beffe di Russell e di Albon, passando dal quinto al terzo in poche curve. Da lì, nonostante colpi di scena e cambi gomme fuori programma, ci ha messo poco a confermare e, alla fine, anche ad avanzare nella sua posizione. Meritava il terzo, ma grazie a una leggerezza di Perez finisce secondo.

L'asturiano torna così sul podio, dopo averlo ottenuto per sei volte nelle prime otto gare del 2023, fino ad incappare in una fase difficile dopo la prova canadese.Sembrava una domenica come tante, ma la pioggia ha dato parecchio fastidio soprattutto all'inizio (anche se al giro 13 tutti erano già in slick) e alla fine del gran premio, tanto che, a seguito di un incidente, la gara è stata anche sospesa a lungo, tardando non poco l'orario di conclusione. Comunque già in partenza, nel terzo settore, il forte aumento delle precipitazioni a meno di due minuti dal via ha gettato nel caos i muretti, subito costretti a richiamare i piloti anche quando i meccanici non erano pronti. In questo frangente ha dato lo spettacolo peggiore purtroppo il box Ferrari a danno del già sfortunato Leclerc che, dopo aver preso un muro in Q3 ieri, aveva dovuto sostituire telaio e cambio (già usato in precedenza).

E oggi ha subito un extra ritardo di 13 secondi perché le intermedie non erano già pronte sulla piazzola. A complicare ulteriormente la domenica del monegasco ci ha poi pensato un contatto con Piastri, con un danneggiamento leggero all'ala anteriore che pregiudicano definitivamente il proseguimento della corsa: Charles infatti si trascina con passo incerto fino al momento in cui, da quasi fondo classifica, il muretto ne decide il necessario ritiro. Eppure quello stesso prematuro pit stop aveva portato un po' di fortuna a Perez, che era stato fra i primi a rientrare per mettere le intermedie ed essere così in grado di dribblare tutti gli avversari fino ad una temporanea leadership. Ma è un sogno durato solo dieci giri: con l'asciugarsi della pista, Verstappen ristabilisce la solita gerarchia e riprende un ‘sereno' comando della gara.