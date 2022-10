Gp Giappone, Verstappen vince ed è campione del mondo. Ira di Gasly per i trattori in pista

Un amore nato da lungo tempo, non solo per i risultati, ma per quanto sia iconico in questo sport: si è innamorato del disegno delle curve, specialmente per il galvanizzante primo settore e della forma a otto, che consente di alternare la percorrenza da oraria ad antioraria. Ma anche per l'atmosfera galvanizzante, paragonabile a davvero pochi altri impianti storici.

L’intuizione di Vettel e la prudenza di Perez

E poi: in gara Vettel ha saputo chiudere in sesta posizione dopo una prestazione intelligente, con un peculiare colpo di genio. La sua intuizione di togliere presto le full wet gli ha consentito di ottenere e capitalizzare presto un vantaggio su tanti avversari, che lo ha portato a chiudere con onore una gara corta ma difficile. Nei 29 giri interrotti da una lunghissima pausa dovuta soprattutto all'incidente di Carlos Sainz delle prime fasi, si è vista comunque una gara con un meteo in miglioramento che ha premiato le due Red Bull, capaci di partire bene e gestire la giornata accorciata senza grosse preoccupazioni.

Perez ha guadagnato la pagnotta molto bene senza prendere rischi: tornando sulla fortunata penalizzazione di Leclerc, retrocesso dopo l'arrivo al terzo posto non senza qualche bocca storta, è stata la sua vera fortuna. Perché, a ben vedere, non ha mai sferrato attacchi convincenti o pericolosi all'avversario fino all'ultimo giro. Un suo errore sfociato eventualmente in incidente avrebbe compromesso il suo traguardo personale più importante: sfilare di mano il secondo posto non solo di arrivo, ma anche nella classifica mondiale al rivale dell'anno in rosso. E così Perez, a 113 lunghezze dal neo campione del mondo, si trova ora con un punticino davanti a Leclerc nel driver standing.

Contemporaneamente, causa i zero punti del ferrarista iberico, l'ottavo posto della Mercedes di Russell gli è stato sufficiente per surclassare Sainz al quarto posto, con cinque punti di margine. Una ‘doppia sberla' per Ferrari, insomma, che tutto sommato non poteva sperare molto di più considerando per quanto tempo Leclerc è stato in balia di gomme consumate. Sul finale lo si è visto anche perdere tempo e terreno per cercare zone più bagnate della pista in rettilineo. Se quindi stanco, sfinito, ha tagliato uno spazio di fuga rientrando senza danni glielo si può anche perdonare: certo, in una curva normale avrebbe impiegato più tempo a riprendere la pista e così avrebbe perso la posizione in modo naturale, senza sanzione.

L’ira di Gasly per i trattori in pista

Direzione gara ancora discutibile. C'è un episodio non particolarmente esaltato dalla regia internazionale che merita di essere ricostruito e analizzato. La pioggia battente ha causato diversi incidenti durante il giro inaugurale di Suzuka, tra cui l’incidente di Carlos Sainz all’uscita del tornante. Prima della lunga pausa, Gasly è stato l’ultimo pilota a rientrare in regime di bandiera rossa ed è stato visto discutere con un membro del suo team nel garage a questo riguardo, poi si è sfogato anche ai microfoni nel dopo gara. Il filmato di bordo dell’AlphaTauri ha mostrato Gasly superare un trattore per recuperare l’auto di Sainz.