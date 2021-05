F1 Gp Monaco, vince facile Verstappen. Delusione per Leclerc ma ottimo Sainz secondo

Almeno una bella storia di questo Monaco, che ha visto Verstappen vincere per la prima volta davanti al Principe Alberto e Sainz ottenere il primo podio stagione, nonché primo con la tuta rossa di Maranello. Norris poi raddoppia il suo miglior risultato in Formula 1 e dietro di lui insegue Perez che, nonostante la sua solita strategia di mantenimento delle gomme, non riesce ad essere incisivo. Molto più indietro si segnala anche un risvegliato e buon Vettel, che porta a casa buoni punti e si trova davanti anche al “mostro sacro” di Hamilton, oggi mai visto in gara dopo una già assai modesta qualifica.

Questione di team

Faranno discutere i ritiri eccellenti di oggi. È arrivato in fondo persino Mazepin. Leclerc, invece, non ha potuto nemmeno schierarsi sulla griglia. Si potrebbe quasi chiamare maledizione, perché nella sua gara letteralmente di casa non è mai riuscito a vedere la bandiera a scacchi non solo in Formula 1, anche con la Sauber, ma perfino con la Formula 2. Quella di oggi è stata forse qualcosa più della sfortuna.

Si è trattato anche di un azzardo, di un rischio calcolato: dopo il “botto” di ieri in qualifica, si è ritenuto di non sostituire il cambio per evitare penalità in termini di posizioni in partenza, ma nell’allineamento è venuto fuori che, forse, o, almeno, si spera, non c’è stato solo il cambio né forse un componente legato direttamente all’impatto di ieri, in quanto dall’altro lato della vettura. Successive indagini interne stabiliranno magari meglio di cosa si tratta, anche se non è detto che verrà poi comunicata tutta la verità fino in fondo.

D’altra parte, anche altre buone famiglie oggi hanno vissuto un evento scioccante: in casa Mercedes, al pit stop di Bottas un dado si è bloccato quando si è trattato di estrarre la ruota anteriore destra. Momenti maledetti, in cui gli attimi persi in piazzola pesavano come macigni, con una suspence degna dei film dell’orrore. Dopo circa 30 secondi il team decretava necessariamente il ritiro. Una piccola consolazione perché quest’evento determinava in via definitiva la seconda posizione di Sainz che, tutto sommato, non ha dovuto far altro che tenere il suo passo, non avendo più altri rivali in gioco.

Pazza classifica finale

Una domenica più che anomala, in definitiva, con questa concomitanza di fattori. Certo in una debacle del genere di Mercedes ci si poteva aspettare teoricamente anche più di un pilota Ferrari sul podio. Invece la doccia fredda del giro di allineamento verrà ricordata come un incubo dal povero Charles.