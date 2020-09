Gp di Monza: Hamilton sbaglia, vince il francese Gasly sulla monoposto di Faenza Un ritorno alla vittoria della Francia. Una prima vittoria di un team “midfield” nel 2020, rinominato quest'anno. Un podio con meno di 24 anni di età media di Alex D'Agosta

Gasly, Sainz, Stroll, Norris. Nomi un po' freschi, finalmente scolpiti nella storia delle gare che contano. E proprio a Monza, solitamente conquistata dalle leggende. In particolare, i primi due si sono distinti per una vera lotta al vertice. Due ragazzi in cerca della prima vittoria in carriera in lotta abbastanza ravvicinata fino alla fine. Un primo posto quindi inedito per la massima serie.

Un ritorno alla vittoria della Francia. Una prima vittoria di un team “midfield” nel 2020, rinominato quest'anno. Un podio con meno di 24 anni di età media. Nessuno avrebbe scommesso ieri su un esito del genere. Su una premiazione fatta solo di giovanissimi. Né tantomeno su una Mercedes fuori dai giochi, dopo aver prevalso venerdì e sabato. Eppure è successo, regalando uno spettacolo indimenticabile all'Autodromo Nazionale, anche se privato dei soliti “tifosi”, ancora assenti causa Covid. Ma in gara la stella a tre punte ha avuto problemi con Bottas. Ed Hamilton si è rovinato con le sue mani, subendo una penalizzazione. Ancora peggio per la Ferrari. Entrambi fuori, con poche chance di andare a punti: per fortuna non si è fatto male nessuno.

Si suona perciò un inno italiano sul gradino più alto, quello di un team che non è rosso ma è sempre basato in Emilia Romagna. E si celebra la vittoria di un giovane francese, la prima in carriera di Pierre Gasly, nato a Rouen il 7 febbraio 1996, ora residente a Milano, alla guida di un'Alpha Tauri motorizzata Honda: una prima anche per la rinominata scuderia di Faenza, che deve il suo nuovo nome al marchio di moda del gruppo Red Bull, che lo ha sostituito a quello di fantasia di Toro Rosso. Per strani ricorsi storici, Gasly è nato solo quattro mesi prima rispetto all'ultimo vittoria in Formula 1 di un pilota francese, avvenuta a Monaco, con Olivier Panis sulla Ligier-Mugen-Honda. L'ultima di Prost risale invece alla Germania, Hockenheim, nel 1993.

Tante lacrime di italiani, meritate. La memoria non può che andare al 2008. Quando lassù c'era Vettel, 21 anni appena compiuti, al volante di una Toro Rosso che aveva saputo condurre in testa praticamente dall'inizio alla fine, sotto un'indimenticabile pioggia torrenziale. Oggi il meteo è stato quasi perfetto ed Hamilton non ha pagato errori in partenza come nel 2016, oltre ad altri “dritti” che gli sono costati delle posizioni di vertice in altre edizioni. Ma a Monza non gli va sempre bene come a Budapest, per esempio. Senza lo strapotere Mercedes, quindi, si è dimostrato che la Formula 1 è ancora decisamente bella e interessante da vedere. Che i giovani possono e vogliono farsi vedere e ci credono fino all'ultimo.

Vero che Gasly non c'era all'inizio e ha dominato l'ultimo stint, con le carte già rimescolate. Con i grandi autoesclusi. Ma Sainz gli è stato dietro fino all'ultimo e proprio quando i chilometri dall'arrivo si contavano sulle dita di una mano, sembrava quasi possibile vedere un sorpasso. Anche la McLaren in effetti aveva grande sete di vittoria, ma d'altra parte resta la terza forza in campionato, staccandosi decisamente dalla Racing Point che, fino a Spa, le era attaccata a soli due punti. Dal punto di vista del tifo italiano, pur non avendo vinto, il bello di questa gara è stato aver visto un Sainz (con contratto Ferrari in tasca) coinvolto, lucido, veloce senza errori ed esitazioni. Pronto, insomma, a saltare su una Ferrari 2021 in cerca di riscatto. Meno meritato forse il terzo di Stroll, in quanto non esente da critiche: proprio sul finale infatti è stato protagonista di un'uscita acrobatica e di un rientro potenzialmente molto pericoloso che non è stato oggetto di sanzione. Dopo il secondo start, infatti, era scivolato dal secondo al quinto posto, se la stava giocando oltre i suoi limiti. Gli è riuscita senza far male a nessuno, ma resta un ragazzo da tenere d'occhio!