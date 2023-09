Gp Monza, nessuna chance per le Ferrari: stravince Verstappen e fa la storia

Poco più avanti, nello stesso posto, come in Superbike o nella maggior parte delle altre gare che vanno in scena all'Autodromo Nazionale, Sainz ha provato a difendersi ma a seguito di un suo errore di guida e a un rallentamento superiore al dovuto, non riesce più a contenere l'avanzata di Verstappen che, pur lottando ancora metro per metro fino a tutta la Roggia, deve poi cedere del tutto. In seguito, anche Perez ristabilisce più o meno le ‘solite' gerarchie e passa Russell, prendendosi il quarto posto, dopo non poche lotte anche per loro nel primo quarto di gran premio.

La prima variante ha dato spettacolo anche al trentunesimo giro 31: il messicano prova a superare Leclerc senza successo e ci riprova più volte. Tenta e ritenta e infine la Red Bull ci riesce già al giro dopo in staccata, sempre alla staccatona più famosa del mondo, e lo passa: la Ferrari è meno veloce e deve cedere l'ambita terza posizione.

Meloni al Gp di Monza: Il tempio della velocità diventa fonte di ispirazione, dobbiamo correre

Per un attimo l'attenzione passa su Hamilton che al giro 41 tocca Piastri come un dilettante: non tiene la linea in frenata e si allarga prima della staccata, toccando l'avversario con la gomma posteriore destra. Vanno lunghi e fuori entrambi, ma avendo almeno cinque secondi di vantaggio la digressione non è abbastanza per far riavanzare Alonso: tuttavia al sette volte campione sono stati in seguito comunicato cinque secondi penalità.

Ogni singolo giro degli ultimi dieci, infine, è stato un patimento. E se al giro Sainz ha subito il quasi inevitabile sorpasso da Perez, da lì al termine i due ferraristi si sono ‘suonati' a vicenda per l'ultima posizione del podio. E così si è vista prima una lotta alla seconda variante, inchiodata dello spagnolo e curva tagliata da entrambi, per fortuna senza conseguenze. A due giri dalla fine Sainz chiede persino al team di ‘congelare' le posizioni: per radio invece dicono di ‘poter lottare' ma ‘senza prendere rischi'. Leclerc ci prova ancora alla prima variante, blocca di nuovo le ruote, va dritto e salta la curva: deve restituire la posizione e così regala il podio a Sainz.

Pubblico deluso

Lo spagnolo allunga quindi nel mondiale sul compagno di squadra Leclerc ma con oltre 11 secondi di distacco dal leader della corsa, nonostante una bella e calda giornata di sole, il pubblico non era proprio all'apice della felicità. Le emozioni dell'inno nazionale, coronato ancora dalle Frecce Tricolori sono sbiadite come il sogno di provare a cambiare le cose nella gara di casa. D'altra parte, questo weekend non si chiude solo con la gara, ma tante cose che sono state ricalcate questa settimana dovranno essere affrontate e risolte.