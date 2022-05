Gp Spagna, Leclerc si ritira senza aver sbagliato nulla: un regalo a Verstappen che lo sorpassa nel mondiale

Nonostante la sua difficile situazione in questa stagione, oggi è stato capace di precipitare verso il fondo della classifica ma anche di risalirla al meglio possibile, tutto sommato meglio del sabato, quando si era qualificato sesto. Pensare che a un certo punto, quando era messo molto male, voleva perfino ritirarsi per salvaguardare l'unità motrice da questa giornata così termicamente complessa. E invece Hamilton, molto nell'ombra ultimamente, si è ripreso orgoglio e soddisfazione, dando la stoccata finale a una giornata già molto nera nel box di Maranello.

A cinque giri dalla fine infatti, quando molti avrebbero scommesso sul suo quinto posto, considerando che aveva davanti Sainz con gomme di simile durata, ha sorpassato con una manovra magistrale il primo degli spagnoli in classifica. Carlos, pur avendo finito il 2021 davanti a Charles, nel 2022 non si è ancora molto distinto né in gara né in qualifica e il fatto di non aver saputo arginare l'attacco della Mercedes oggi ha fatto molto male all'orgoglio della Spagna e del suo team. Un regalo inutile che ha gettato ancora più tristezza sul tifo italiano e spagnolo. Tuttavia un colpo di scena a meno di due giri dalla bandiera a scacchi ha risollevato le sorti di Sainz: dal muretto Mercedes sono stati esortati i piloti a non ‘usare al massimo' le monoposto a causa di una carenza di carburante.

Un uso della tecnologia forse poco romantico, che almeno ha evitato dei ritiri e, soprattutto, ha garantito alla Ferrari una conclusione di giornata meno amara, anche se del tutto fuori dal podio.Dopo il ‘pack' dei top team, arriva ancora una volta Bottas: ormai il finlandese si sta abituando ad arrivare sempre più spesso vicino o davanti a Hamilton tanto da essere quasi infastidito dalle domande che gli vengono poste a riguardo. Merita infine menzione anche Alonso: nonostante un'auto non del tutto a posto, arriva a punti, nono, anche se due posizioni indietro di Ocon. Il quale, in quanto a esperienza e classe, ha ancora molta pastasciutta da mangiare. Ma con oltre 20 punti di vantaggio si può dire che meriterebbe un eventuale ruolo da ‘prima guida' e, in futuro, anche la fiducia di qualche team più competitivo rispetto all'Alpine.